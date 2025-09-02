شانزدهمین نشست شورای معاونان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در ابتدای شانزدهمین شورای معاونان وزارت راه و شهرسازی، علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران، گزارشی از چالشها و نیازهای این قشر در حوزههای مختلف ارائه کرد.
وی بر ضرورت بهینهسازی تردد معلولان در شبکه حملونقل، ایجاد امکان دسترسی به مجتمعهای خدمات رفاهی و سرویسهای بهداشتی، تخصیص پارکینگ در پایانهها و همچنین ارتقای امکانات پروژههای مسکن برای معلولان تأکید کرد.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران از دعوت وزیر راه و شهرسازی برای حضور ویدر شورای معاونان قدردانی کرد.
دستور وزیر برای تسهیل تردد معلولان
در ادامه، وزیر راه و شهرسازی به معاونان، رؤسای سازمانها و شرکتهای تابعه دستور داد تا اقدامات لازم برای فراهم کردن امکانات مورد نیاز معلولان در بخشهای مختلف را اجرایی کنند.
همچنین معاونت مسکن و ساختمان موظف شد تفاهمنامهای ویژه برای ساخت و واگذاری مسکن به معلولان در دستور کار قرار دهد.
بخش پایانی این نشست به بررسی عملکرد یکساله وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافت. وزیر با اشاره به فشارها و دشواریهای اخیر از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ضمن قدردانی از تلاشها و همراهی معاونان، بر ادامه مسیر خدمترسانی با رویکرد عدالتمحور تأکید کرد.
