جامعه نیازمند روحیه ایثار، مقاومت و وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد حسن سلامی عصر سهشنبه در کارگروه نظام سلامت ستاد بزرگداشت مناسبتهای دفاع مقدس و مقاومت استان با گرامیداشت ماه ربیعالاول و آغاز هفته وحدت و همچنین بزرگداشت شهدای عملیات کربلای ۳ اظهار داشت: بهداشت و درمان در همه حوادث انقلاب به ویژه دوران دفاع مقدس و مقاومت، مقابله با کرونا و دفاع مقدس ۱۲ روزه مسئولیتها و عملکردهای مهمی برعهده داشته است
وی افزود: دفاع مقدس الگو و قله همه حوادث انقلاب بود و بهداری آن زمان و کارکنان شجاع و خدوم مجموعه دستگاههای نظام در آن درخشیدند و عملکرد بهداشت و درمان در دوران دفاع مقدس بسیار درخشان، مجاهدانه و امیدآفرین بود.
به گفته این مسئول، کارکنان بهداشتی از خطوط مقدم جبههها تا اورژانسهای جبهه و شهرهای مختلف شجاعانه خدمت و جهاد کردند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران با بیان اینکه پرافتخارترین سند امروز دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه نظام سلامت اسناد دوران باعظمت دفاع مقدس است بر لزوم جمعآوری و مستندسازی آن تأکید کرد.
وی با تأکید بر بهرهگیری از مجاهدان و تجارب ارزشمند آنها در صحنههای مجاهدت و حفظ انسجام آنان تصریح کرد: اورژانس جبهه میتواند مرکز انسجام و هماهنگی این عزیزان باشد.
سرهنگ سلامی با اشاره به تدوین دانشنامه استانی دفاع مقدس یادآور شد: در این مجموعه ۱۰ مدخل از دانشگاه علوم پزشکی و دستگاههای نظام سلامت از دوران دفاع مقدس داریم که انتظار میرود دستگاه نظام سلامت در تهیه مقالات آن همکاری کند.
وی با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس افزود این ایام بزرگداشت انقلاب و ارزشهای انقلابی ملت بزرگ ایران است.
سرهنگ سلامی همچنین اظهار داشت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روحیه ایثار، مقاومت، ایستادگی و وحدت است.
وی افزود: در درون سازمانها نیز اگر فضای معنوی، ارزشی و حماسی رشد کند در هنگام امتحانهای سخت آن مجموعهها مقاومت و ایستادگی بهتر و بیشتری خواهند داشت.
