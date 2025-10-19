نجفی: نقش پیشکسوتان در تقویت روحیه مقاومت مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی نجفی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت شهرستان رامسر، که با حضور سرهنگ پاسدار محمدحسن سلامی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران، برگزار شد، به اهمیت و نقش پیشکسوتان دفاع مقدس در دوران جنگ تحمیلی و به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد.

وی با یادآوری حضور فعال این افراد در عرصه‌های مختلف جنگ، از جمله ایست‌های بازرسی، آموزش بسیجیان و انتقال تجربیات، خاطرنشان کرد که این پیشکسوتان همواره در کنار نظام و انقلاب ایستاده‌اند و هیچ‌گاه از مسیر حمایت از کشور کوتاه نیامده‌اند.

وی افزود: پیشکسوتان دفاع مقدس نه‌تنها در دوران جنگ، بلکه در هر لحظه‌ای که کشور نیاز داشته باشد، آمادگی خود را برای خدمت به نظام و انقلاب نشان داده‌اند. آنان سه ماه در حالت آماده‌باش بودند و با روحیه‌ای مثال‌زدنی در میدان بودند.

سرهنگ نجفی همچنین بر اهمیت روحیه ایثار و فداکاری پیشکسوتان تأکید کرده و گفت: این عزیزان بدون چشم‌داشت مالی و تنها برای رضای خداوند مسئولیت‌ها را بر عهده می‌گیرند و پرچم انقلاب را به دوش می‌کشند. حضور آنان برای همکاران و نیروهای بسیجی دلگرم‌کننده است.

سرهنگ نجفی در پایان با اشاره به خدمات بی‌وقفه پیشکسوتان دفاع مقدس گفت: ما در برابر ایثارگری‌های این عزیزان شرمنده‌ایم و همچنان با دلگرمی از حضور آنان بهره‌مند خواهیم شد.