سامانه گرمسیری پیشران اقتصادی غرب کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی در نشست کارگروه ویژه پیگیری پروژههای سد و شبکههای آبیاری و زهکشی در رودخانههای مرزی طرح گرمسیری که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاههای عضو بعد از ظهر سه شنبه برگزار شد، اظهار کرد: سامانه گرمسیری یکی از طرحهای کلیدی و تحولآفرین در غرب کشور است که نقش پیشران اقتصادی برای منطقه دارد و تکمیل آن میتواند مسیر توسعه کشاورزی استان را متحول کند.
وی با اشاره به وسعت قطعه یک سامانه گرمسیری بیان کرد: این قطعه در مجموع ۲۳ هزار هکتار مساحت دارد که تاکنون ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار آن به مردم واگذار شده و بخش قابل توجهی از کشاورزان از مزایای آن بهرهمند شدهاند.
نجفی افزود: تکمیل اراضی باقیمانده باید با جدیت بیشتری دنبال شود و دستگاههای متولی در این حوزه موظفند مشکلات و موانع موجود را شناسایی و برطرف کنند تا این اراضی نیز هرچه سریعتر به چرخه تولید کشاورزی وارد شود.
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: تکمیل شبکههای آبیاری و تحویل نهایی آن به کشاورزان از الزامات جدی است و کوتاهی در این زمینه به معنای تأخیر در بهرهمندی هزاران بهرهبردار از یک فرصت بزرگ اقتصادی خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به موضوعات مطرح شده در نشست گفت: در این جلسه گزارشی از اقدامات انجامشده در زمینه واگذاری اراضی دشت لیک به یک سرمایهگذار بومی ارائه شد.
نجفی ادامه داد: موضوع ایجاد خط 300-SP برای اتصال ایستگاه پمپاژ ذهاب جنوبی و قراویز به سامانه گرمسیری توسط جهاد کشاورزی استان نیز در دستور کار قرار گرفت. علاوه بر این، رفع نقص ایستگاه پمپاژ واقع در جگیران ۲ از دیگر مسائلی بود که در این نشست بررسی و پیگیری شد.
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: سامانه گرمسیری یکی از پروژههای راهبردی کشور است که تکمیل آن علاوه بر افزایش تولیدات کشاورزی، در ایجاد اشتغال، توسعه پایدار و ارتقای امنیت غذایی منطقه نقش اساسی خواهد داشت.
