رسیدگی هیأت عالی نظارت مجمع به لایحه ساماندهی پهپاد غیر نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت مجمع به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، عصر روز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضاء، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر نیرو، معاون وزیر دفاع و نماینده ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تشکیل جلسه داد.

‌

‌اعضای هیات عالی نظارت، در جلسه امروز به بررسی اصلاحات مجلس در «لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیر نظامی» پرداختند.

پس از ارائه گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع و توضیحات رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اعضای جلسه پس از تبادل نظر، اصلاح مواد ۳، ۱۳و۱۷ به منظور تامین نظر هیات عالی نظارت و رفع مغایرت با سیاست‌های کلی را پذیرفتند اما ابهام و مغایرت در ماده ۱۴ با برخی از سیاست‌های کلی را همچنان باقی دانستند.

در ادامه، اعضای هیات عالی نظارت به بررسی «گزارش ارزیابی حسن اجرای سیاست‌های انرژی» پرداختند.

در این بخش، گزارش کمیته انرژی کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع، در خصوص تولید نفت و گاز بویژه به منظور تامین مصارف در حوزه‌های خانگی، صنایع و نیروگاه‌ها ارائه شد.