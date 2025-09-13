به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هاشمی رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع از برگزاری دومین جلسه ارزیابی سیاستهای کلی مسکن با حضور اعضای کمیسیون، وزیر راه و شهرسازی به همراه معاونان وزیر و مسئولان بنیادمسکن و کمیته امداد خبر داد.
وی با بیان اینکه در اولین جلسه کمیسیون زیربنایی برای بررسی این سیاستها، موضوع مدیریت مسکن و زمین برای توسعه شهر و روستا مطرح شد، ادامه داد: در این جلسه برنامههای دولت برای تامین مسکن گروههای کمدرآمد بررسی شد. سیاستهای کلی مسکن ۹ بند دارد که تا کنون ۲ بند بررسی شده است. کارگروههای زیرمجموعه کمیسیون زیربنایی، گزارشهای تخصصی در این زمینه تهیه و به کمیسیون زیربنایی دبیرخانه ارائه میکنند که بعد از جمعبندی به هیئت عالی نظارت ارائه خواهد شد.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی باید تامین مسکن برای ۴ دهک درآمدی پایین جامعه را در دستور کار دهد، تأکید کرد: به عبارت دیگر باید حدود ۹۰۰ هزار مسکن برای اقشار کمدرآمد ساخته شود، طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی ۵۰ درصد از این تعداد مسکن در دست ساخت است و تا پایان سال حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکن تکمیل و تحویل خواهد شد.
هاشمی یادآور شد: طبق سیاستهای کلی مسکن، وزارت راه و شهرسازی در زمینه تولید مسکن وظیفه بسترسازی، برنامهریزی، هدفگذاری و نظارت را برعهده دارد و در این راه باید از مشارکت و همراهی بخش خصوصی و موسسات خیریه استفاده کند.
وی ادامه داد: تا امروز دولت گزارشی از جلب مشارکت بخش خصوصی و خیریهها برای تولید مسکن ارائه نکرده است که مقرر شد گزارشی در این زمینه در جلسات آینده کمیسیون ارائه شود.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع افزود: کمیسیون در مورد عملکرد دولت و دستگاهها در اجرای سیاستهای کلی انرژی، آب و حمل و نقل، گزارشهای جداگانهای آماده کرده است که درنوبت بررسی هیات عالی نظارت قرار دارد.
هاشمی یادآور شد: هیئت عالی نظارت در دو جلسه اخیر گزارش کمیسیون زیربنایی در زمینه اجرای سیاستهای کلی انرژی را بررسی کرده است. مصوبات هیئت عالی در زمینه این گزارش به مقام معظم رهبری تقدیم و به دستگاههای مرتبط برای اقدام ارسال خواهد شد.
