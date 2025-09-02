فعالیت اماکن آبی فاقد مجوز در کهگیلویه و بویراحمد ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید موسویان عصر سه شنبه در نشست با رئیس واعضای هیئت رئیسه نجات غریق و غواصی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: رعایت استانداردهای ایمنی در استخرها و سایر اماکن آبی استان الزامی است و تغییرات سازه‌ای این مجموعه‌ها باید بر اساس مقررات و ضوابط قانونی انجام گیرد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق مقررات ایمنی افزود: بازرسی‌های مستمر و دوره‌ای از اماکن آبی نقش مهمی در پیشگیری از حوادث دارد و دستگاه قضائی از اقدامات پیشگیرانه در این حوزه حمایت خواهد کرد. دادستان مرکز استان تأکید کرد: قراردادهای متولیان این اماکن باید به‌روزرسانی شود و مجموعه‌های فاقد مجوز نیز مهر و موم خواهند شد.

بازرسی در سه سطح از استخرها انجام می‌شود

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی استان هم گفت: ایمنی در اولویت فعالیت‌های ورزشی قرار دارد و بازرسی از استخرها درسال جاری در سه سطح مختلف در حال انجام است. وی افزود: پذیرش شناگر و حضور نجات‌غریق باید متناسب با ظرفیت هر استخر تعیین شود و مجموعه‌های آبی بدون مجوز حق ارائه خدمات آموزشی و ورزشی را ندارند.

به گفته سید صادق دانش، ۵۱۰ ناجی سازمان‌یافته، ۱۱۶ غواص، ۱۸ مدرس، ۱۱ داور، ۲۲ مربی و ۵ مدرس غواصی و۲۳ مربی آب درمانی در استان فعالیت می‌کنند و رعایت استانداردها و برخورد با تخلفات در این بخش از الزامات جدی است.

گفتنی است در این جلسه بر ضرورت نظارت مستمر بهداشتی در استخرها، ساماندهی ناجیان غریق، پرداخت دستمزد ناجیان غریق براساس اشل ابلاغی ولزوم استفاده از بیمه مسئولیت اجتماعی برای فعالان این حوزه نیز تأکید شد.