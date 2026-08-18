احداث و بهسازی ۱۱۵ کیلومتر راه روستایی در استان بوشهر 

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام اسدی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و تسهیل تردد روستاییان، از ابتدای سال تاکنون عملیات ساخت، تعریض و بهسازی راه روستایی به طول ۳۲ کیلومتر در سطح استان اجرا شده است.

وی با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌های روستایی و فرعی استان افزود: همچنین ۳۱ کیلومتر روکش آسفالت راه‌های روستایی و ۳۰ کیلومتر روکش راه‌های فرعی طی این مدت اجرا شده است.

اسدی تصریح کرد: در بخش ابنیه فنی نیز ۳۲ دستگاه شامل پل، آبرو و سازه‌های مرتبط احداث و مرمت شده است.

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر در ادامه با اشاره به عملیات زیرسازی راه‌ها یادآور شد: در این راستا ۵۳ کیلومتر عملیات زیرسازی در محورهای مختلف استان انجام شده است.

وی مجموع اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌سازی استان را شامل عملیات اجرایی در بیش از ۱۱۵ کیلومتر از محورهای روستایی و فرعی عنوان کرد و گفت: این اقدامات در راستای ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات جاده‌ای و توسعه اقتصادی مناطق روستایی استان بوشهر اجرا شده است.

اسدی در پایان خاطرنشان کرد: اولویت‌گذاری اجرای این پروژه‌ها بر اساس نیازسنجی میدانی، میزان تردد و مطالبات مردمی در شهرستان‌های مختلف استان صورت گرفته است.