جدیدترین تغییرات فراخوان جذب هیئت علمی علوم پزشکی/ ثبت نام تا ۷ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز جذب، امور اعضای هیئت علمی و نخبگان وزارت بهداشت آگهی بیست و دومین فراخوان جذب و استخدام عضو هیئت علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی وابسته اعم از آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت را منتشر کرده است.

ثبت نام صرفا از طریق سامانه فراخوان به آدرس https://ippapp.behdasht.gov.ir به صورت متمرکز و اینترنتی است و ملاک ثبت نام در فراخوان، اخذ کد رهگیری است. مهلت ثبت نام الکترونیکی صرفا به مدت دو هفته در بازه زمانی ۲۴ مرداد تا ۷ شهریور ۱۴۰۵ است.

چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش یا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی محرز شود، کلیه مراحل طی شده کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور حکم استخدامی حکم صادره لغو و بلا اثر می شود.

از آنجا که در هنگام احتساب امتیازات علمی، صرفا به مستندات موجود در سامانه امتیاز تعلق می گیرد لازم است متقاضیان کلیه مستندات مورد نظر را در هنگام ثبت نام الکترونیکی در سامانه بارگذاری کنند.

داوطلبان مجاز به شرکت در فراخوان صرفاً دو دانشگاه هستند.

شرایط شرکت در بیست و دومین فراخوان جذب و استخدام عضو هیئت علمی پیمانی علوم پزشکی

شرایط عمومی

الف) اعتقاد به قانون اساسی و مبانی نظام

ب) تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی

ج) داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

د) عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سوابق محکومیت کیفری و جزایی

ه) برخورداری از سلامت روانی و جسمی متناسب با خدمت

و) انجام خدمت نظام وظیفه عمومی و دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی و یا پایان دوره ضرورت نظام وظیفه (ویژه متقاضیان ذکور قانون ماده یک نحوه تامین اعضای هیئت علمی).

تبصره یک - شرکت در فراخوان برای مشمولین قانون نحوه تامین هیئت علمی، بعد از گذشت دوره ضرورت (۲۴ ماه) میسر است. جذب نهایی و پیمانی شدن افراد مذکور پس از اتمام تعهدات و صدور کارت پایان خدمت ممکن خواهد بود.

تبصره دو - متقاضیانی که خدمت سربازی خود را از سوی بنیاد ملی نخبگان به عنوان طرح تحقیقاتی جایگزین خدمت در یکی از سازمان های کشور به انجام می رسانند در بازه زمانی انجام پروژه می توانند در فراخوان استخدامی شرکت کنند.

ز) نداشتن سن بیش از ۳۵ سال در بدو استخدام جهت دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و ۴۵ سال برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی (Ph.D)/ دانشنامه تخصصی/ فوق تخصصی و یا گواهی اتمام دوره فلوشیپ.

تبصره یک - به ازای هر سال سابقه مفید آموزشی/پژوهشی با رعایت ضوابط حداکثر تا ۵ سال به سقف سن استخدام داوطلبین افزوده می شود.

تبصره دو- افرادی که در مؤسسات معتبر خارجی به صورت هیئت علمی دانشیار و بالاتر خدمت کرده اند تا حداکثر سن ۵۵ سال به شرط تأئید هیئت ممیزه مرکزی می توانند استخدام شوند.

تبصره سه- جذب متقاضیان در شرایط سنی بالاتر از سقف مندرج در این بند و تبصره های یک و دو، به صورت خاص با کسب مجوز از هیئت مرکزی جذب وزارت بهداشت ممکن خواهد بود.

تبصره چهار- اعضای جامعه معزز ایثارگران مشمول بند پ ماده ۹۰ برنامه ششم توسعه شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان ۱۵ درصد و بالاتر، آزادگان، فرزندان و همسران آزادگان، فرزندان و همسران جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه که دارای مدرک (Ph.D)/ تخصصی/ فوق تخصصی مورد تائید وزارتین علوم و بهداشت بوده و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند از شرط سن معاف هستند.

ح) آن دسته از اعضای هیئت علمی که به موجب احکام مراجع قانونی ذیربط (هیئت اجرایی/ مرکزی جذب و یا هیئت انتظامی) اخراج و یا از خدمت منفصل شده اند به استناد بند ط ماده ۱۵ آئین نامه اداری استخدامی، نمی توانند در فراخوان جذب هیئت علمی شرکت کنند.

شرایط اختصاصی

۱- دارا بودن مدرک دانشنامه تخصصی/ فوق تخصصی / گواهی اتمام دوره فلوشیپ در رشته های بالینی، دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته های علوم پایه و یا کارشناسی ارشد تحت شرایط خاص (منطبق با اعلام نیازهای بارگذاری شده)

متقاضیانی که از طریق آموزش از راه دور (دوره های مجازی) و یا دوره های غیرحضوری تحصیلات خود را به پایان رسانیده اند نمی توانند در فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور شرکت کنند.

۲- براساس آخرین آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D. By Research) این دانش آموختگان می توانند در فراخوان اعلام نیازهای پژوهشی شرکت کنند و تنها ورودی های قبل از ۱۳۹۳ می توانند در فراخوان اعلام نیازهای آموزشی نیز شرکت کنند.

۳- رشته و مقطع متقاضی باید با عنوان رشته-مقطع مندرج در فراخوان مطابقت داشته باشد و پذیرش مدارک مشابه امکان پذیر نیست.

۴- متقاضیان دارنده مدرک تحصیلی بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان، حق شرکت در فراخوان اعلام شده در مقطع پایین تر را ندارند.

تبصره- شرکت دانش آموختگان دارنده گواهینامه دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در رشته های تخصصی / فوق تخصصی پایه مربوطه اعلام شده در فراخوان بلامانع است.

ضوابط مربوط به گروه های خاص:

۱) افراد شاغل به تحصیل

شرکت افراد شاغل به تحصیل در فراخوان ممنوع است، شرکت شاغلین به تحصیل در فلوشیب مشروط به این که تا تعیین تکلیف فراخوان فارغ التحصیل شده باشند بلامانع است.

چنانچه متقاضی پس از شرکت در فراخوان و قبل از اعلام نتیجه اقدام به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر کند، این امر به منزله انصراف از فراخوان جذب هیئت علمی است و تصمیم گیری در خصوص ادامه رسیدگی به پرونده آنها توسط هیئت مرکزی جذب صورت خواهد گرفت و در هرحال ملاک، وضعیت متقاضی در زمان ثبت نام در فراخوان خواهد بود.

۲) مستخدمین کشوری

مستخدمین کشوری در صورتی می توانند در فراخوان شرکت کنند که در هنگام ثبت نام درخواست خود مبنی بر استعفا (در صورت قبولی در فراخوان جذب هیئت علمی) را تحویل محل خدمت خود داده باشند و ضمن اخذ موافقت اولیه مستندات آن را بارگذاری کنند. در صورت قبولی در فراخوان، صدور حکم استخدامی این افراد منوط به ارائه حکم قطعی استعفا از محل کار خواهد بود.

داوطلبان با بیش از ۱۵ سال سنوات خدمت قابل قبول برای سازمان بازنشستگی (به استثنای رشته های تخصصی بالینی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) واجد شرایط شرکت در فراخوان نیستنند. برای آن دسته از مستخدمین که تعهدات خود را به صورت مامور در کادر هیئت علمی گذرانده اند، این مدت، به تشخیص هیئت مرکزی جذب، قابل کسر از سنوات خدمت فوق الذکر خواهد بود.

شرکت اعضای هیئت علمی پیمانی/ رسمی مؤسسات در فراخوان سایر مؤسسات در صورتی که مؤسسه محل خدمت با استعفای قطعی وی موافقت کرده باشد بلامانع است. ضرورت دارد متقاضی تصویر حکم استعفای قطعی را در سامانه بارگزاری کند.

به استناد بند پ ماده ۹۰ برنامه ششم توسعه تنفیذی در برنامه هفتم پیشرفت اعضای جامعه معزز ایثارگران از شرایط سنوات خدمت معاف هستند.

۳) متعهدین خدمت و بورسیه

کلیه متعهدین خدمت به وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل اعضای هیئت علمی آموزشی رشته های بالینی و نیز متعهدین خدمت مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) و کارشناسی ارشد پس از شروع تعهدات خود می توانند در فراخوان همان موسسه شرکت کنند. آن دسته از متعهدین خدمت که تعهدات خود را در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی می گذرانند مشروط به موافقت کتبی رئیس موسسه مبداء می توانند در فراخوان سایر دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی نیز شرکت کنند. آن دسته از متعهدین خدمت که از شروع تعهدات خود در محل تعیین شده توسط وزارت بهداشت استنکاف ورزیده اند مجاز به شرکت در فراخوان نیستند.

آن دسته از متخصصین رشته های بالینی که تعهدات خود را در قالب خدمات درمانی می گذرانند در صورت موافقت کتبی دانشگاهمحل تعهد می توانند در فراخوان همان دانشگاه شرکت کنند. طرح پرونده این افراد در هیئت اجرایی جذب دانشگاه منوط به اخذ موافقت کمیسیون مشترک آموزش و درمان وزارت بهداشت خواهد بود.

آن دسته از متخصصین رشته های بالینی که تعهدات خود را در قالب خدمات درمانی می گذرانند چنانچه کمتر از ۶ ماه از تعهدات ایشان باقی مانده باشد، می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد و یا سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور شرکت کنند. در صورت قبولی در فراخوان، صدور حکم استخدامی این افراد منوط به گواهی پایان تعهدات یا موافقت کمیسیون آموزش و درمان وزارت بهداشت خواهد بود.

متخصصین متعهد خدمات درمانی که از سهمیه استخدامی، یا سهمیه مناطق محروم و یا سهمیه بانوان جهت پذیرش در دوره تخصصی یا فوق تخصصی استفاده کرده باشند، صرفاً درصورت داشتن موافقت کتبی کمیسیون مشترک آموزش و درمان وزارت بهداشت و تأئید کمیسیون عالی تعهدات در زمان ثبت نام می توانند در فراخوان شرکت کنند.

هرگونه تبدیل وضعیت متعهدین سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی (مشمول ماده ۹ قانون مصوب سال ۱۴۰۱) وفق مقررات مربوط به آنها خواهد بود.

آن دسته از متخصصین دندانپزشکی که در دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی مشغول گذراندن تعهدات بصورت درمانی و یا هیئت علمی هستند می توانند صرفا در فراخوان دانشگاه محل انجام تعهدات شرکت کنند. در صورت اخذ موافقت کتبی رئیس دانشگاه محل تعهد شرکت در فراخوان سایر دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی بلامانع خواهد بود.

آن دسته از دارندگان دانشنامه فوق تخصصی که تعهدات خود را به صورت درمانی یا هیئت علمی می گذرانند صرفاً می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شرکت کنند. در صورت باقی ماندن حداکثر ۶ ماه به پایان تعهدات این افراد می توانند در فراخوان سایر دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی نیز شرکت کنند.

متقاضیانی که بورسیه دانشگاه خاصی هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه دیگر می توانند در فراخوان آن دانشگاه شرکت کنند، در غیر این صورت تنها می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسیه شرکت کنند.

۴) رشته های خاص

- دانش آموختگان رشته پزشکی قانونی به شرط ارائه عدم نیاز از سازمان پزشکی قانونی می توانند در فراخوان شرکت کنند.

- دانش آموختگان رشته های طب ورزشی، طب کار و پزشکی اجتماعی بلافاصله پس از فراغت از تحصیل (فارغ از وضعیت تعهدات) می توانند در فراخوان شرکت کنند.

- دانش آموختگان رشته طب سالمندان چنانچه ظرف ۶ ماه از زمان معرفی دانش آموختگان یاد شده به مرکز امور هیئت علمی امکان جایابی برای ایشان فراهم نشود، می توانند در فراخوان شرکت کنند.

سایر موارد:

* استخدام اعضای هیئت علمی در مرتبه استادیار به صورت تمام وقت جغرافیایی و در مرتبه مربی به صورت تمام وقت است. براساس تبصره ۱ ماده ۱۲ آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیئت علمی و سایر مقررات مربوطه، بکارگیری رشته های غیر گروه پزشکی بصورت تمام وقت خواهد بود.

* دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناروی پس از بکارگیری و صدور حکم، در خصوص مسایل اداری و استخدامی از جمله ضرایب شغلی و سایر پرداخت های مالی تابع قوانین مربوطه مطابق آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیئت علمی و اصلاحات بعدی آن خواهند بود.

* دانش آموختگان رشته های مامایی، بهداشت باروری و کلیه گرایش های پرستاری تنها به صورت بالینی (مستقر در بالین) در دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی جذب خواهند شد.

* متقاضیان کارشناسی ارشد رشته پرستاری که در مرتبه مربی به صورت پرستاری مستقر در بالین جذب می شوند به استناد آیین نامه پرستاری مستقر در بالین، تا ۵ سال بعد از پیمانی شدن حق ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را ندارند.

* انصراف در هر مرحله ای قبل از رای هیئت مرکزی الزاما مستلزم ثبت انصراف در سامانه جذب اعضای هیئت علمی است.

* پس از تایید پرونده متقاضیان در هیئت مرکزی جذب، چنانچه فرد پذیرش شده ظرف مدت شش ماه نسبت به مراجعه به دانشگاه محل پذیرش اقدام نکند، رای هیئت مرکزی کان لم یکن و بلا اثر می شود.