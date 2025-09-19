برگزاری نخستین دوره مسابقات نجات غریق کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه نخستین دوره مسابقات نجات غریق و غواصی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج با حضور ناجیان استان در محل استخر شهدای غواص سپاه فتح برگزار شد.
رئیس هیئت نجات غریق کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر از برگزاری نخستین دوره مسابقات نجات غریق و غواصی در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: این مسابقات در دو بخش آقا و خانم و حضور ۷۳ ناجی برگزار شد.
صادق دانش اظهار کرد: در پایان این رقابتها، ۱۲ ورزشکار برتر با ثبت بهترین رکوردها انتخاب شدند.
وی اضافه کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، نفرات برگزیده پس از شرکت در اردوی آمادهسازی در شیراز، برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور که ۱۶ مهرماه در جزیره کیش برگزار میشود، اعزام خواهند شد.
