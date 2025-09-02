  1. استانها
برگزاری همایش وحدت و مقاومت در سیستان و بلوچستان همزمان با هفته وحدت

زاهدان - مدیر اموربانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان از برگزاری همایش وحدت و مقاومت در سطح استان در آستانه هفته وحدت خبر داد.

فاطمه انصاریان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: همایش وحدت و مقاومت با همکاری اموربانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان و اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری استان در آستانه هفته وحدت در سراسر استان برگزار می‌شود که مراسم افتتاحیه آن در تاریخ ۱۵ شهریور در شهر زاهدان است. در همایش «وحدت و مقاومت» فرصتی فراهم شده تا بانوان اندیشمند و دغدغه‌مند، اندیشه‌های خود را در قالب مقاله ارائه دهند و در مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی بدرخشند.

مدیر اموربانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: محورهای دریافت مقاله بدین شرح است: هویت‌یابی تمدنی بانوان، نقش بانوان در روایت بومی مقاومت، غیرت و مرزداری‌، حضور و مشارکت بانوان در تثبیت وحدت و گفتمان انقلاب، تبیین مسئولیت بانوان در ایفای نقش راهبردی در شرایط جنگ. آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۴ شهریورماه بوده که افراد می‌توانند از طریق آیدی irandokht_sb در پیامرسان ایتا، آثار خود را ارسال کنند.

وی افزود: مراسم افتتاحیه این همایش در تاریخ ۱۵ شهریور آغاز می‌شود که در آن هر کمیته نشست تخصصی با موضوعات مختلف خود را آغاز خواهد کرد.

انصاری ابراز داشت: اختتامیه همایش روز یکشنبه ۲۳ شهریور از ساعت ۸ صبح در تالار امام رضا برگزار خواهد شد. در این مراسم، همه کمیته‌ها اعم از بانوان و آقایان حضور یافته و گزارشی از نشست‌های تخصصی خود ارائه خواهند داد. سپس بیانیه نهایی هر کمیته قرائت می‌شود. در پایان نیز از مهمانان ویژه با اهدای تندیس یادبود تقدیر به عمل خواهد آمد.

