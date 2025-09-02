به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی و امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی، با اعلام جزئیات آئینهای جشن برنامهریزی شده برای هفته وحدت، گفت: جشنهای هفته وحدت امسال ویژگی خاصی دارد و مصادف با یکهزار و پانصدمین سال میلاد مبارک رسول مکرم اسلام است و لذا برنامهریزی ویژهای برای این مناسبت انجام گرفتهاست.
حجتالاسلام رضا عزت زمانی گفت: یکی از اتفاقات مهمی که امسال و به همت نهادها و دستگاههای مختلف کشور پیگیری شد، اهتمام ویژه به سالروز میلاد پیامبر در سطح کشورهای اسلامی و جهان به بهانه هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم بود که مورد توافق کشورهای اسلامی قرار گرفت و به صورت خاص در نشست اخیر کشورهای اسلامی به بحث و توافق گذاشتهشد. همچنین قرار است در حاشیه نشست مجموع عمومی سازمان ملل متحد، جلسهای با حضور ۵۷ کشور عضو سازمان همکاریهای اسلامی برگزار شود که رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران یکی از سخنرانان آن خواهد بود.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی درباره جزئیات جشنهای برنامهریزی شده در کشور نیز گفت: ما در سالهای اخیر تجربه موفق جشن بزرگ امت احمد را در شهر سنندج داشتیم که به مناسبت میلاد پیامبر اکرم به روایت اهل سنت برگزار شده و یکی از باشکوهترین تصاویر جشن میلاد پیامبر در سالها و دهههای اخیر را شکل دادهبود. لذا تصمیم گرفتیم زیرساختهای لازم برای تعمیم برگزاری این نمونه موفق در سایر استانهای کشور را فراهم کنیم و امسال قرار است در ۸ استان کشور به طور ویژه جشن بزرگ امت احمد به سیاق این جشن در سنندج برگزار شود. طبق این برنامهریزی استانهای کردستان، سیستان و بلوچستان، گلستان، هرمزگان، تهران، قم، اصفهان و فارس میزبان جشنهای بزرگ مردمی به این مناسبت هستند که در طول هفته وحدت به تناوب در این استانها برگزار خواهد شد و هرکدام نیز به مقتضای بوم فرهنگی خود میزبان ویژهبرنامههای باشکوهی هستند.
حجتالاسلام عزتزمانی با اشاره به محوریت یکی از آیات نورانی قرآن کریم در این جشنها افزود: طبق روالی که در دو سال اخیر در در عملیات اصلی فرهنگی در پیش گرفتهایم، این آئین باشکوه نیز متبرک به یکی از آیات نورانی قرآن کریم است و محور محتوایی این جشنها آیه شریفه ۲۹ سوره فتح مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ است که در تولیدات، فضاسازیها و محورهای محتوایی این جشنها به طور خاص مورد توجه قرار گرفتهاست.
معاون فرهنگی و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که بارها مورد تصریح رهبر انقلاب قرار گرفته جای خالی امت واحده اسلامی بوده و لزوم الگوسازی این امت واحد در ایران نیز مورد تأکید ایشان قرار گرفته است. یکی از اهداف اصلی جشنهای بزرگ امت احمد جلوهدادن برادری و اخوت ایمانی مسلمانان حول نام مبارک پیامبر اکرم است و تلاشی برای الگوسازی این امت واحده در مقیاس ایران عزیز است.
حجتالاسلام عزتزمانی در پایان تصریح کرد: جشنهای امت احمد نیز مانند بسیاری دیگر از عملیات اصلی فرهنگی کشور در چند سال اخیر با همت مشترک و مشارکت نهادها و دستگاههای مختلف فرهنگی و اجرایی کشور برگزار میشود و مجموعههای دولتی سعی میکنند زیرساختهای لازم برای حضور و مشارکت و فعالیت مجموعههای مردمی را فراهم آورند. همانطور که اتفاقات مختلفی مانند جشن غدیر با این الگو شکل گرفت و فضایی برای فعال شدن ظرفیتهای مردمی در این مناسبت دینی- مذهبی شد، جشن امت احمد نیز با مشارکت دستگاهها و نهادهای مختلف در تمهید زیرساختهای لازم برای حضور و فعالیت مجموعههای مردمی انجام خواهد پذیرفت تا شاهد مردم ایران خاطرهای باشکوه در سالروز میلاد پیامبر اکرم با محوریت قرآن کریم بسازند.
