به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، سایت عبری زبان واللا نزدیک به منابع جاسوسی رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم روز پنجشنبه برای بررسی اوضاع کرانه باختری یک نشست فوق العاده برگزار می‌کند.

بر اساس این گزارش، نشست مذکور در سایه نگرانی‌های تل آویو در قبال به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین در عرصه جهانی برگزار می‌شود که ممکن است یک جبهه جدید علیه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری ایجاد کند.

در این گزارش آمده است که رژیم صهیونیستی قصد دارد حاکمیت اشغالگرانه خود را بر بخش‌هایی از کرانه باختری به عنوان واکنش به این تحولات اعلام کند.