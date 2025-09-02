  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۲۶

برگزاری یک نشست فوق‌العاده در رژیم صهیونیستی

برگزاری یک نشست فوق‌العاده در رژیم صهیونیستی

منابع صهیونیست از برگزاری یک نشست فوق العاده در اراضی اشغالی در خصوص کرانه باختری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، سایت عبری زبان واللا نزدیک به منابع جاسوسی رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم روز پنجشنبه برای بررسی اوضاع کرانه باختری یک نشست فوق العاده برگزار می‌کند.

بر اساس این گزارش، نشست مذکور در سایه نگرانی‌های تل آویو در قبال به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین در عرصه جهانی برگزار می‌شود که ممکن است یک جبهه جدید علیه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری ایجاد کند.

در این گزارش آمده است که رژیم صهیونیستی قصد دارد حاکمیت اشغالگرانه خود را بر بخش‌هایی از کرانه باختری به عنوان واکنش به این تحولات اعلام کند.

کد خبر 6577025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها