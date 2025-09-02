  1. استانها
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۳

توقیف ۵ تُن بیدمشک قاچاق در قروه

قروه- رئیس اداره منابع طبیعی قروه از توقیف یک محموله ۵۰۰۰ کیلوگرمی بیدمشک قاچاق خبر داد و گفت: این محموله پس از دستور مقام قضائی تخلیه و کامیون حامل آن به پارکینگ منتقل شد.

فرهنگ مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای اقدامات حفاظتی و با اجرای طرح‌های کشیک مبارزه با قاچاق چوب، مأموران منابع طبیعی موفق به توقیف یک محموله بزرگ بیدمشک قاچاق شدند.

وی افزود: در این عملیات، حدود ۵۰۰۰ کیلوگرم بیدمشک قاچاق کشف و توقیف شد. به گفته مرادی، محموله یادشده بنا به دستور قاضی تعزیرات تخلیه و کامیون حامل آن برای طی مراحل قانونی رفع توقیف به پارکینگ منتقل شد.

رئیس اداره منابع طبیعی قروه با اشاره به جدیت این اداره در برخورد با قاچاق چوب و تخریب جنگل‌ها خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است و از شهروندان انتظار می‌رود در صورت مشاهده هرگونه قاچاق یا تخریب عرصه‌های طبیعی، موضوع را به سامانه‌های مرتبط اطلاع دهند.

