۲۰۸ مدرسه لرستان فاقد سرویس بهداشتی استاندارد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در شورای آموزش‌وپرورش لرستان، اظهار داشت: تا امروز ۸۹.۵ درصد نوآموزان پایه اول ثبت‌نام کرده‌اند. در مقطع ابتدایی این آمار ۹۵.۵ درصد، در متوسطه اول ۸۱ درصد و در متوسطه دوم حدود ۷۳ درصد است.

وی افزود: پیش‌بینی ما برای پایه اول ابتدایی ۲۹ هزار و ۵۹۳ نفر بوده؛ اما تاکنون ۲۶ هزار و ۵۱۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند. این اختلاف سه‌هزارنفری یا ناشی از مهاجرت است یا پیش‌بینی آماری دقیق نبوده. از دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه علوم پزشکی انتظار داریم آمار موالید را به تفکیک در اختیار آموزش‌وپرورش قرار دهند تا بتوانیم این دانش‌آموزان را به‌صورت موردی پیگیری کنیم.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، تصریح کرد: برای اطمینان از آمادگی مدارس، روز ۱۵ شهریور مانور بازگشایی در ۳۰ درصد مدارس استان برگزار می‌کنیم تا نواقص احتمالی برطرف شود.

سهرابی، گفت: از ۱۷۰ مدرسه کانکسی، ۱۳۵ مدرسه تحویل داده شده و ۲۲ مدرسه دیگر بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند همچنین از ۷۰ مدرسه سنگی استان، ۱۴ مدرسه توسط بنیاد علوی در حال ساخت است و برای دو مدرسه دیگر جایگزین تعیین کرده‌ایم علاوه بر این، سپاه ساخت ۱۰ مدرسه را بر عهده گرفته است.

وی افزود: طبق بررسی‌های سه مرجع بهداشت، نوسازی و آموزش‌وپرورش، ۲۰۸ مدرسه فاقد سرویس بهداشتی استاندارد هستند که لیست آن‌ها به سازمان مدیریت ارائه شده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، گفت: باتوجه‌به تغییرات در سرفصل‌های درسی رشته‌های فنی و کاردانش، تجهیز هنرستان‌ها امری ضروری است.

سهرابی، ادامه داد: سهم رشته‌های فنی در لرستان سال گذشته ۳۶.۳۵ درصد بود، درحالی‌که میانگین کشوری ۴۶.۲۷ درصد است که برای رسیدن به هدف ۵۰ درصدی برنامه هفتم، نیازمند احداث یا تغییر کاربری ۱۷ هنرستان و ایجاد ۲۰ سوله کارگاهی هستیم.

وی گفت: سرویس ایاب‌وذهاب ایمن و رایگان دانش‌آموزان استثنایی تاکنون در استان اجرایی نشده است این در حالی است که بخش زیادی از این دانش‌آموزان از خانواده‌های کم‌برخوردار هستند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، افزود: هزینه این طرح در لرستان حدود ۶.۵ تا ۷ میلیارد تومان برآورد می‌شود که در صورت مشارکت شهرداری‌ها، می‌توان این مبلغ را صرف بهبود خدمات توان‌بخشی و آموزشی دانش‌آموزان استثنایی کرد.

سهرابی، گفت: برخی از مدارس استان فاقد نمازخانه هستند و دارالقرآن‌ها نیز نیازمند تجهیز و استانداردسازی‌اند که درخواست ما این است که اعتبارات لازم در اختیار آموزش‌وپرورش استان قرار گیرد تا بتوانیم حداقل استانداردهای لازم را فراهم کرده و سپس به سمت توسعه و ارتقا حرکت کنیم.