۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۰۷

رژیم صهیونیستی ماهواره جاسوسی به فضا پرتاب کرد

رژیم صهیونیستی ماهواره جاسوسی به فضا پرتاب کرد

رسانه‌های عبری از پرتاب یک ماهواره جاسوسی جدید به فضا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رژیم صهیونیستی اعلام کرد که امشب یک ماهواره جاسوسی جدید به فضا پرتاب کرده است.

بر اساس این گزارش، این ماهواره جاسوسی نظامی از نوع افق ۱۹و ساخت شرکت رافائل است که از یک پایگاه نظامی به فضا پرتاب شده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که افق ۱۹ یک ماهواره رصد راداری است که برای جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات از فضا با استفاده از قابلیت‌های راداری طراحی شده است.

این رسانه صهیونیستی افزود که مسئولیت اداره ماهواره افق ۱۹ پس از ورود به مدار زمین و گذراندن آزمایش‌های لازم، به واحد ۹۹۰۰ در بخش اطلاعات نظامی (آمان) منتقل خواهد شد.

