اکسیوس: تلاش‌ ترامپ برای فاصله انداختن میان روسیه، چین و هند شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پایگاه خبری اکسیوس گزارش داد که تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای ایجاد فاصله میان روسیه، چین و هند به نتیجه‌ای نرسیده است.

اکسیوس در این گزارش نوشت: نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، که در گذشته با تعرفه‌های گمرکی و اهانت‌های ترامپ روبه‌رو شده بود، در نخستین سفر خود به چین طی هفت سال گذشته، روابطی دوستانه با رهبران روسیه و چین برقرار کرد.

به گزارش این رسانه، ترامپ در تلاش بود تا از یک‌سو بین هند و روسیه شکاف بیندازد و از سوی دیگر، روسیه را از چین دور کند. با این حال، تصاویر دیدار سران سه کشور دست‌کم یک "ضربه نمادین" به سیاست‌های واشنگتن قلمداد می‌شود.

اکسیوس همچنین اشاره کرده که اعمال تعرفه‌های آمریکا علیه هند به دلیل خرید نفت روسیه، خشم دهلی‌نو را به دنبال داشت.

مودی نیز در اظهارات خود تلویحاً تأکید کرده که کشورش از خرید نفت روسیه دست نخواهد کشید و همزمان گام‌هایی برای بهبود روابط با «شیء جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین برداشته است.

یادآوری می‌شود که روسای‌جمهور روسیه و چین به همراه نخست‌وزیر هند روز دوشنبه در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین چین دیدار کردند.

این اجلاس که با حضور بیش از ۲۰ کشور برگزار شد، بزرگترین نشست تاریخ این سازمان اعلام شده است.