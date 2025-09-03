به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه سه‌شنبه در جلسه تجلیل از جوانان برتر استان اصفهان با اشاره به برخی مشکلات استان اصفهان اظهار کرد: شناخت درست و به دور از شعار نقش جوانان در گره‌گشایی، سدشکنی و ساختارشکنی بسیار مهم است؛ این در حالی است که برخی از مدیران امروز ما بسیار ساختارمند هستند اما جوانان با خروج از ساختارهای سنتی می‌توانند به توسعه کشور کمک بسیاری نمایند.

وی افزود: قدرت امروز با بهره‌مندی از دانش است و خوشبختانه جوانان امروز ما با داشتن دانش در حوزه‌های مختلف، همه قدرتمند هستند.

استاندار اصفهان با تأکید بر نقش‌آفرینی جوانان در پیش‌نیازهای زیرساختی و اکوسیستمی عنوان کرد: نیاز است که در اصفهان «خانه نوآوری در حوزه جوانان» وجود داشته باشد و لازم است که این مجموعه با جمع‌آوری ایده‌های، ابتکارات و خلاقیت‌های جوانان به حل بحران‌ها کمک کند.

وی افزود: این خانه می‌تواند به منبعی برای شتاب‌دهنده‌ها، فضای کار اشتراکی، آزمایشگاه‌های پیشرفته و ترویج مباحث ادبی و هنری تبدیل شد.

جمالی‌نژاد با تأکید بر راه‌اندازی «صندوق وقف نوآوری اصفهان» عنوان کرد: با همکاری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه می‌توان خیرین را به مشارکت در امور خلاقانه و نوآورانه دعوت کرد؛ از این طریق می‌توان از ایده‌های پرخطر حمایت کرد.

وی افزود: پیوند بین نخبگان و مدیران صنایع بزرگ به منظور تجاری‌سازی ایده‌ها باید انجام شود.

استاندار اصفهان ضمن ارائه برخی پیشنهادات حمایتی مستقیم تصریح کرد: خدماتی مثل کارت منزلت شهرداری برای سالمندان باید برای جوانان نیز ارائه شود؛ مسکن‌های ویژه، اولویت در خدمات درمانی، استفاده از امکانات فرهنگی و ورزشی شهری و ایجاد برخی مشوق‌ها نیز در این حوزه مؤثر است.

وی افزود: خدمت تخصصی در شرکت‌های دانش‌بنیان و امریه‌ها برای نخبگان، وام‌های تحصیلی کم‌بهره، شرایط برگشت دانشجویان نخبه مهاجر، جشنواره سالانه ایده‌های اصفهان با ارائه جوایز نفیس شایسته نخبگان، طراحی نشان افتخار ویژه، دیدارهای غیررسمی دوستانه و توجه به نخبگان خارج از کشور از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این راستا انجام شود.

جمالی‌نژاد عنوان کرد: جایزه بزرگ فرشچیان به کسانی اهدا می‌شود که اقدامات بزرگ و ویژه‌ای برای اصفهان انجام می‌دهند و این می‌تواند به جوانان تعلق یابد.

وی با تأکید بر رعایت سبک زندگی سالم توسط جوانان بیان کرد: مطرح کردن اصفهان به عنوان شهر دانش‌پایه و حفظ سرمایه‌های نمادین و میراث فرهنگی استان با افزایش سلامت روان جوانان روی می‌دهد و لازم است به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

استاندار اصفهان همچنین به رده سنی فرماندهان شهید استان اشاره کرد و گفت: امور داوطلبانه می‌تواند توانمندی جوانان را به رخ بکشد؛ از این رو لازم است گعده‌های این چنینی با حضور جوانان افزایش یابد. فعالیت جوانان به عنوان مطالبه‌گران داوطلب شهر، استان و کشور بسیار مهم است.

در این جلسه همچنین از طرح ایران‌یاران جوان و طرح مهارت‌آموزی اشتغال شهید سپهبد باقری با حضور استاندار اصفهان رونمایی شد.