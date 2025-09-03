خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: در سال‌های اخیر، چهره‌ی شهری ایلام با پدیده‌ای نگران‌کننده مواجه شده است؛ پارک بی‌رویه و گسترده‌ی خودروهای سنگین در معابر عمومی نه‌تنها نظم شهری را برهم زده بلکه آرامش روانی شهروندان را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است، زیرا این وسایل نقلیه که عمدتاً برای حمل‌ونقل بین‌شهری طراحی شده‌اند، اکنون در کوچه‌ها و خیابان‌های مسکونی جا خوش کرده‌اند و فضای عبور و مرور را به شدت محدود کرده‌اند.

نبود زیرساخت‌های مناسب برای توقف این خودروها از جمله پارکینگ‌های اختصاصی، پایانه‌های بار و مسیرهای جایگزین موجب شده تا رانندگان به ناچار از هر فضای خالی به‌عنوان محل توقف استفاده کنند که این انتخاب‌های ناگزیر اما پرهزینه، باعث ایجاد گره‌های ترافیکی، افزایش خطر تصادف، و کاهش کیفیت زندگی در محله‌های شهری شده است؛ از سوی دیگر در نزدیکی مراکز آموزشی، درمانی و مسکونی هم این وضعیت به بحرانی روزمره تبدیل شده که صدای اعتراض ساکنان را بلند کرده است.

از سوی دیگر، حضور مداوم خودروهای سنگین در معابر شهری نه‌تنها به زیرساخت‌های فیزیکی شهر آسیب می‌زند بلکه چهره‌ی بصری شهر را نیز مخدوش می‌کند، آسفالت‌های ترک‌خورده، جدول‌های شکسته و پیاده‌روهای مسدودشده تنها بخشی از پیامدهای این بی‌نظمی هستند که در بلندمدت هزینه‌های سنگینی را بر دوش مدیریت شهری و شهروندان تحمیل می‌کنند.

باید گفت ایلام با ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فراوان، شایسته‌ی نظم، آرامش و زیبایی‌است؛ در این راستا می‌بایست معابرش محل عبور زندگی باشند، نه توقف سنگینی و بی‌نظمی، تا بتوان دوباره از خیابان‌هایش نفس کشید و از بافت شهری‌اش لذت برد.

در چنین شرایطی، مدیریت شهری باید با نگاهی جامع و مسئولانه وارد عمل شود، تدوین مقررات مشخص برای تردد و توقف خودروهای سنگین، ایجاد زیرساخت‌های لازم در حاشیه‌ی شهر و اعمال نظارت مؤثر می‌تواند از گسترش این پدیده جلوگیری کند؛ همچنین لازم است با مشارکت شهروندان و رانندگان، فرهنگ‌سازی مناسبی صورت گیرد تا همگان نسبت به تأثیرات این رفتار آگاه شوند و در مسیر اصلاح آن گام بردارند.

گلایه شهروندان از پارک خودروهای سنگین در معابر شهری

یکی از شهروندان ایلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توقف مداوم خودروهای سنگین در خیابان‌های فرعی شهر ایلام موجب اختلال جدی در رفت‌وآمد روزانه شده است.

فرهناز یوسفی افزود: این وسایل نقلیه با اشغال فضای عبور و ایجاد مانع در دید رانندگان خطر تصادف را افزایش داده‌اند و آرامش ساکنان را به طور محسوس کاهش داده‌اند.

یوسفی ادامه داد: در ساعات شب به دلیل روشن بودن چراغ‌های خودروهای سنگین و صدای مداوم موتور آن‌ها امکان استراحت برای خانواده‌ها وجود ندارد و این مسئله به یک دغدغه دائمی تبدیل شده که نیازمند رسیدگی فوری از سوی مدیریت شهری است.

یکی از فروشندگان ایلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پارک خودروهای سنگین در نزدیکی مراکز تجاری باعث کاهش محسوس تعداد مشتریان شده، زیرا این وسایل با مسدود کردن مسیرهای دسترسی و ایجاد فضای نامناسب برای توقف خودروهای شخصی مانع از ورود راحت شهروندان به بازار می‌شوند.

غلام محمدرضایی تأکید کرد: ادامه این وضعیت نه‌تنها بر اقتصاد خرد محلی تأثیر منفی گذاشته، بلکه چهره‌ی شهر را نیز نامناسب کرده و ضروری است که مسئولان با ایجاد پارکینگ‌های ویژه برای خودروهای سنگین از گسترش این پدیده جلوگیری کنند.

وی عنوان کرد: حضور خودروهای سنگین در معابر شهری به ویژه در مسیرهای پرتردد موجب ایجاد ترافیک سنگین و تأخیر در رفت‌وآمد روزانه شده که این مسئله برای کارمندان و دانشجویانی که زمان‌بندی مشخصی برای حضور محیط کار یا دانشگاه دارند بسیار مشکل‌ساز شده است.

وی خاطرنشان کرد: نبود نظارت کافی و نبود زیرساخت‌های مناسب برای توقف این خودروها موجب شده تا رانندگان به ناچار از هر فضای خالی به عنوان محل توقف استفاده کنند، از این رو این موضوع نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های حمل‌ونقل شهری است.

معایب پارک خودروهای سنگین در معابر شهری

کارشناس اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پارک بی‌رویه خودروهای سنگین در معابر شهری ایلام را باید به عنوان یک مسئله چندوجهی بررسی کرد، چرا که این پدیده تنها محدود به اختلال در عبور و مرور نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی اقتصادی و زیست‌محیطی گسترده‌ای به دنبال دارد؛ در واقع حضور مداوم این وسایل نقلیه در فضاهای عمومی شهری نشان‌دهنده‌ی خلأهای زیرساختی و ضعف در برنامه‌ریزی شهری است.

زهرا معصومی افزود: در بسیاری از مناطق شهری ایلام مشاهده می‌شود که کامیون‌ها و تریلی‌ها بدون محدودیت زمانی یا مکانی در کنار خیابان‌ها توقف می‌کنند که این رفتار نه‌تنها باعث کاهش ایمنی عابران پیاده و رانندگان دیگر می‌شود، بلکه آرامش روانی ساکنان را نیز مختل می‌کند، به‌ویژه در ساعات شب که صدای موتورهای سنگین و نور چراغ‌های آن‌ها مانع استراحت شهروندان می‌شود.

معصومی تصریح کرد: از منظر فنی نیز باید توجه داشت که معابر شهری برای تحمل وزن و ابعاد این خودروها طراحی نشده‌اند و تردد مکرر آن‌ها موجب تخریب آسفالت شکست جدول‌ها و آسیب به تأسیسات زیرزمینی می‌شود که این آسیب‌ها در بلندمدت هزینه‌های سنگینی را بر دوش شهرداری و شهروندان می‌گذارد و کیفیت زندگی شهری را کاهش می‌دهد.

این کارشناس ادامه داد: نبود پارکینگ‌های اختصاصی برای خودروهای سنگین یکی از دلایل اصلی این وضعیت است، وقتی راننده‌ها فضای مشخصی برای توقف ندارند ناچارند از معابر عمومی استفاده کنند، اما این ناچاری نباید به قیمت بی‌نظمی شهری تمام شود؛ از این رو مدیریت شهری باید با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و اعمال مقررات دقیق از گسترش این پدیده جلوگیری کند.

وی گفت: حل این مسئله نیازمند همکاری چندجانبه بین شهرداری، نهادهای نظارتی و شهروندان می‌باشد، زیرا تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت ایلام به شهری تبدیل شود که در آن نظم آرامش و احترام به فضای عمومی برقرار باشد.

توقف خودروهای سنگین در معابر شهری ممنوع است

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام نیز اعلام کرد: با تکمیل کمربندی‌های شرقی و شمالی و ایجاد پارکینگ‌های ویژه، تردد و توقف هرگونه خودروی سنگین در معابر شهری ممنوع بوده و در صورت مشاهده، برابر قانون با متخلفان برخورد می‌شود.

سرهنگ علی‌احمد شاوردی اظهار داشت: توقف این دسته از وسایل نقلیه به‌دلیل ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی و صوتی، تهدید جدی برای آرامش شهروندان محسوب می‌شود، ازاین‌رو گشت‌های کنترل پلیس راهور به‌طور مستمر در حال رصد و اعمال قانون هستند.

وی با اشاره به بهره‌برداری از پارکینگ بزرگ خودروهای سنگین در بلوار خلیج فارس و پارکینگ تانکرهای سوخت در بلوار بهشتی ایلام، افزود: رانندگان موظف‌اند برای توقف به این پارکینگ‌ها مراجعه کنند و از توقف در معابر شهری خودداری کنند.

رئیس پلیس راهور استان تأکید کرد: با تکمیل زیرساخت‌ها و توسعه پارکینگ‌های ویژه، دیگر شاهد ورود یا توقف این خودروها در معابر شهری نخواهیم بود.

همانطور که گفته شد پارک گسترده و بی‌ضابطه خودروهای سنگین در معابر شهری موجب اختلال در جریان ترافیک، کاهش ایمنی شهروندان و نارضایتی عمومی شده که این وضعیت نه‌تنها چهره‌ی شهر را ناهنجار کرده بلکه آرامش ساکنان و فعالیت‌های روزمره را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ به همین علت برای رفع این مشکل، مدیریت شهری باید با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تدوین مقررات بازدارنده و نظارت مستمر، به ساماندهی اصولی این وسایل نقلیه اقدام کند تا نظم و آرامش به فضای شهری بازگردد.