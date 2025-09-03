  1. سیاست
تقدیر قالیباف از صدا و سیما برای تبلیغ رایگان سکوهای داخلی

رئیس مجلس شورای اسلامی از اقدام اخیر سازمان صدا و سیما مبنی بر تبلیغ رایگان سکوهای داخلی در رسانه ملی، تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در آغاز جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی گفت: چند روز پیش، مصوبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی داشتیم مبنی بر اینکه وظیفه‌ای برعهده صداو سیما گذاشته شد تا سکوهای داخلی را بدون اخذ وجه در رسانه ملی تبلیغ کند.

وی ادامه داد: در بخش دیگری از این مصوبه آمده است که دولت، خدمات عمومی را در آن سکوها واگذار کند تا مردم بتوانند از آن خدمات در سکوهای داخلی استفاده کنند و تبلیغ آن و تولید محتوا بدون اخذ وجه در صداوسیما انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خوشبختانه صداوسیما این کار را دنبال کرد و به صورت عملی انجام داد. با توجه به اینکه ما چندی پیش به صدا و سیما به دلیل این موضوع (اخذ وجه بابت تبلیغ سکوهای داخلی در رسانه ملی) نقد کردیم، امروز نیز لازم است از اقدامی که انجام دادند، تشکر کنیم.

