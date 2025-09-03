۴۹۴ هزار مشترک از خدمات شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی بهره مند شدند

امیر فاطمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ۳ هزارو ۹۴۴ مورد انشعاب آب و فاضلاب در شهرها و روستاهای استان طی سال جاری واگذار شده است.

وی با اشاره بر اینکه انشعابات غیر مجاز جمع آوری و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند افزود: انشعابات غیر مجاز کم آبی‌ها را تشدید و مشکلاتی در زمینه تامین آب مشترکان ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: به دلیل فرسودگی خطوط انتقال و شبکه‌های آبرسانی بخشی از آب استان هدر می‌رود. وی خاطرنشان کرد: در همین راستا نوسازی خطوط انتقال و شبکه آبرسانی از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.

فاطمی در پایان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۶ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب اصلاح و اجرا شده که از این میزان ۱۱ هزار متر اصلاح و ۳۵ هزار متر توسعه خطوط بوده است.