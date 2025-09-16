امیر فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عملیات حفر یک حلقه چاه جدید با پیشرفت فیزیکی صد درصد و با هدف پایداری آب برای روستاهای تحت پوشش مجتمع شهید قرائی اسفراین به پایان رسید و هم‌اکنون در مدار بهره‌برداری قرار دارد.

وی افزود: این حلقه چاه با اعتباری افزون بر هشت میلیارد و ششصد میلیون ریال از محل اعتبارات استانی حفر و تجهیز شده است، همچنین به‌منظور انتقال آب این چاه، دو هزار و ۵۰۰ متر خط انتقال با لوله پلی‌اتیلن و قطر ۱۶۰ میلی‌متر اجرا شده است.

فاطمی بیان کرد: عملیات برق‌رسانی به این چاه نیز با احداث دو هزار و ۴۰۰ متر شبکه فشار متوسط و نصب ترانس ۵۰ کیلووات، با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان انجام شده است.

سرپرست آبفای خراسان شمالی تصریح کرد: با بهره‌برداری از چاه جدید دولت‌آباد، مجتمع شهید قرائی از آب سد بی‌نیاز شده و حدود ۱۵ لیتر بر ثانیه از دبی خروجی سد کاهش یافته و برای مصرف شهر ذخیره می‌شود.

وی یادآور شد: پیش‌تر آب مصرفی اهالی این منطقه از دو حلقه چاه موجود و سد بیدواز تأمین می‌شد که به دلیل خشکسالی و کاهش بارش‌ها، چاه‌ها خشک و از مدار بهره‌برداری خارج شده بود.