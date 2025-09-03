  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۰۸

دیدار با خانواده شهید معافی در نکا

دیدار با خانواده شهید معافی در نکا

نکا – همزمان با رزمایش اقتدار و تبیین توطئه‌های دشمنان و دستاوردهای انقلاب اسلامی، اعضای ستاد پشتیبانی رزمایش مسجد زینبیه نکا با خانواده شهید معافی دیدار و از مقام والای شهدا تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که شامگاه سه شنبه با حضور فرماندهان پایگاه‌های مقاومت برادران و خواهران، هیأت‌های مذهبی، کانون فرهنگی هنری و کانون خدمت رضوی مسجد زینبیه برگزار شد، حاضران با ادای احترام به مقام شهیدان بر تداوم راه آنان و عمل به وصیت‌نامه‌های شهدا تأکید کردند.

محمدعلی باقری باقری، مسئول کمیته فرهنگی و آموزش ستاد پشتیبانی جنگ ۱۲ روزه نکا، در سخنانی با تحلیل اهداف رزمایش و مسائل روز، رمز پیروزی ملت را وحدت، همبستگی و اطاعت از ولایت فقیه دانست و گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه کرد.

در پایان این مراسم از خانواده شهید معافی با اهدای هدایا تجلیل شد و از تلاش‌های اعضای ستاد پشتیبانی جنگ شهرستان نکا نیز قدردانی به عمل آمد.

کد خبر 6578221

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها