دیدار با خانواده شهید معافی در نکا

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که شامگاه سه شنبه با حضور فرماندهان پایگاه‌های مقاومت برادران و خواهران، هیأت‌های مذهبی، کانون فرهنگی هنری و کانون خدمت رضوی مسجد زینبیه برگزار شد، حاضران با ادای احترام به مقام شهیدان بر تداوم راه آنان و عمل به وصیت‌نامه‌های شهدا تأکید کردند.

محمدعلی باقری باقری، مسئول کمیته فرهنگی و آموزش ستاد پشتیبانی جنگ ۱۲ روزه نکا، در سخنانی با تحلیل اهداف رزمایش و مسائل روز، رمز پیروزی ملت را وحدت، همبستگی و اطاعت از ولایت فقیه دانست و گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه کرد.

در پایان این مراسم از خانواده شهید معافی با اهدای هدایا تجلیل شد و از تلاش‌های اعضای ستاد پشتیبانی جنگ شهرستان نکا نیز قدردانی به عمل آمد.