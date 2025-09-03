به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، با اصلاح کل ماده واحده طرح اصلاح ماده ۱۸۰ و ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس موافقت کردند که متن این مصوبه به شرح زیر است:

ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه داخلی به شرح زیر اصلاح و در تبصره ۲ آن نیز صرفاً عبارت «جلسات تلفیق در محل صحن علنی تشکیل می‌شود» حذف و تبصره‌های یک و سه و چهار ابقاء می‌شود و در تبصره ۵ عبارت «پانزدهم آبان ماه» به «پانزدهم آذر ماه» تغییر می‌یابد.

همچنین تبصره ۲ ماده ۱۸۰ این قانون نیز مانند تبصره ۲ ماده ۱۸۲ اصلاح می‌شود.

تکلیف دولت برای ارائه لایحه بودجه سنواتی به مجلس تا اول دی ماه

طبق اصلاحات مجلس در ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است ماده واحده لایحه بودجه سالانه کل کشور را به صورت برنامه محور حاوی سقف منابع عمومی دولت به تفکیک درآمدها و مصارف بودجه و برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی از جمله تراز عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی صرفاً در قالب جداول کلان و تفصیلی به تفکیک جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن به همراه نسخه الکترونیکی با قابلیت خوانش و ویرایش رایانه‌ای حداکثر تا اول دی ماه هر سال مجلس تقدیم نماید.

ارائه جدول فروض برآورد منابع و مصارف به همراه لایحه بودجه الزامی است.

در جداول فقط عناوین قابل طرح است که در قوانین مصوب از جمله قانون برنامه پنج ساله که در حال اجرا است و به بودجه‌های سنواتی احاله شده یا برش یک ساله از آن برنامه باشد، در جداول لایحه و مصوبه مجلس باید حاوی استناد قانونی، موضوع، ردیف، رقم و سایر اطلاعات مرتبط با بودجه باشد و درصد، ذیل یا حاشیه جداول هیچ حکم یا توضیحی درج نمی‌شود به جز در مواردی که تبیین سیاست‌های اجرایی بودجه در حدود قانون برنامه ۵ ساله و سایر قوانین مصوب باشد.

دولت مکلف است احکام قوانینی که طی ۵ سال منتهی به ارائه لایحه بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برای آن اعتباری پیش بینی نکرده است را به همراه لایحه به مجلس منعکس نماید. شاخص‌های عملکرد و اهداف کمی مرتبط با بودجه و برنامه‌های قوه مقننه، قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مستقلی که عالی‌ترین مقام آن را رئیس جمهور منصوب می‌نماید، نیروهای مسلح، نهادهای زیر نظر رهبر معظم و نهادهای مصرح در قانون اساسی، ضمن انطباق با قوانین بالادستی باید به لایحه بودجه ضمیمه شود.

هیئت رئیسه موظف است پس از وصول لایحه بودجه بلافاصله آن را برای اطلاع نمایندگان در سامانه قانونگذاری و نظارت مجلس بارگذاری کند و همزمان به کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارجاع نماید.

کمیسیون تلفیق موظف است ظرف سه روز گزارش خود را در مورد رد یا تأیید کلیات لایحه به هیئت رئیسه مجلس ارسال کند.

رسیدگی به کلیات لایحه در صحن علنی مجلس، مطابق بند (ج) ماده ۱۰۸ این قانون انجام می‌شود، در جلسه رسیدگی به کلیات بعد از گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد کلیات به مدت ۱۰ دقیقه استماع می‌شود.

چنانچه کلیات لایحه به تصویب مجلس نرسد، دولت موظف است ظرف ۵ روز لایحه را با اصلاحات انجام شده مجدداً به مجلس تقدیم کند. اگر کلیات لایحه بودجه دوباره به تصویب نرسید، فرایند اعاده به دولت تکرار می‌شود.

کمیسیون تلفیق پس از دریافت لایحه اصلاح شده از زمان وصول حداکثر دو روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس ارائه کند، در صورتی که کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارجاع می‌شود.

نمایندگان از زمان تصویب کلیات پنج روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در سامانه ثبت نمایند، سپس هر کمیسیون موظف است ضمن اطلاع رسانی به نمایندگان پیشنهاد دهنده، حداکثر ظرف پنج روز به پیشنهادهای نمایندگان رسیدگی و گزارش کمیسیون مربوط را به کمیسیون تلفیق ارسال کند.

کمیسیون تلفیق موظف است ظرف مدت ۱۰ روز به پیشنهادهای واصله از کمیسیون‌ها رسیدگی کند و گزارش آن را در سامانه بارگذاری نماید. فرصت کمیسیون تلفیق فقط برای یک بار و حداکثر تا ۵ روز قابل تمدید است.

کمیسیون تلفیق به ترتیب به پیشنهادهای مربوط به جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف ارقام آن رسیدگی می‌کند. پس از بارگذاری گزارش کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌ها و نمایندگان می‌توانند ظرف سه روز پیشنهادهای خود را در سامانه ثبت کنند، در صحن علنی گزارش کمیسیون تلفیق به ترتیب جداول الزامات منابع و ارقام آن، سپس جداول الزامات و ارقام آن رسیدگی می‌شود، پس از اتمام بخش منابع در صورت تغییر ارقام گزارش، کمیسیون تلفیق حداکثر سه روز فرصت دارد تا تغییرات مذکور را در جداول مصارف اعمال و گزارش جدید را بارگذاری نماید.

نمایندگان حداکثر ۲۴ ساعت فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در مورد گزارش جدید کمیسیون تلفیق ثبت کنند. در زمان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی، ردیف‌های الزامات منابع و مصارف به صورت مستقل و جداول که ماهیت مستقل دارد، هر جدول به طور مجزا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و با توضیح سخنگوی کمیسیون تلفیق حداکثر به مدت ۵ دقیقه، دو مخالف دو موافق، نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق هر کدام حداکثر سه دقیقه رأی‌گیری به عمل می‌آید.

چنانچه گزارش کمیسیون تلفیق در هر مورد به تصویب نرسد پیشنهادهای کمیسیون‌ها و سپس نمایندگان به ترتیب بازگشت به لایحه، حذف و اصلاح مطرح می‌شود و پس از توضیح نماینده پیشنهاد دهنده، یک نفر مخالف، یک نفر موافق، نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق هر یک به مدت حداکثر سه دقیقه رأی‌گیری می‌شود.

پس از اتمام رسیدگی به پیشنهادها، مجدداً اصل آن با اعمال تغییرات مصوب به رأی گذاشته می‌شود. اگر در این مرحله اصل رأی نیاورد، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.

کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف دو روز گزارش بخش ارجاع شده را به مجلس ارائه کند، هر بخشی که به کمیسیون ارجاع می‌شود، نمایندگان ۱۲ ساعت فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در مورد آن در سامانه ثبت کنند.