  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۵

اهداء ۴۰ مخرن آب به مناطق مختلف شهرستان بهمئی

اهداء ۴۰ مخرن آب به مناطق مختلف شهرستان بهمئی

لیکک-فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهمئی گفت: ۴۰ مخزن آب به مناطق مختلف این شهرستان بهمئی به همت بسیج سازندگی اهداء شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی غلامی نژاد صبح چهارشنبه در حاشیه اهداء مخازن آب به مناطق مختلف بهمئی، اظهار کرد: ۴۰ مخرن آب با هدف رفع تنش آبی و تأمین ذخیره آب به مناطق مختلف این شهرستان اهداء شد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام به همت مجموعه بسیج سازندگی و سپاه پاسداران انجام شد، تصریح کرد: این مخازن ۵۰۰ لیتری و۱۰۰۰ لیتری ویژه مناطق مختلف شهرستان بهمئی و با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال تهیه شدند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهمئی اضافه کرد: برپایی رزمایش‌های گوناگون همدلی و مهربانی کمک‌های مومنانه توسط بسیج سازندگی و محرومیت زدایی سپاه از دیگر اقدامات سپاه در این شهرستان است.

کد خبر 6578230

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها