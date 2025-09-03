اهداء ۴۰ مخرن آب به مناطق مختلف شهرستان بهمئی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی غلامی نژاد صبح چهارشنبه در حاشیه اهداء مخازن آب به مناطق مختلف بهمئی، اظهار کرد: ۴۰ مخرن آب با هدف رفع تنش آبی و تأمین ذخیره آب به مناطق مختلف این شهرستان اهداء شد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام به همت مجموعه بسیج سازندگی و سپاه پاسداران انجام شد، تصریح کرد: این مخازن ۵۰۰ لیتری و۱۰۰۰ لیتری ویژه مناطق مختلف شهرستان بهمئی و با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال تهیه شدند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهمئی اضافه کرد: برپایی رزمایش‌های گوناگون همدلی و مهربانی کمک‌های مومنانه توسط بسیج سازندگی و محرومیت زدایی سپاه از دیگر اقدامات سپاه در این شهرستان است.