عبدالله صفیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار اخیر خود و حمید نادری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر بلداجی، با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اظهار داشت: این دیدار با هدف بررسی و پیگیری مطالبات مردم در حوزه ارتباطات برگزار شد و مسائل مهمی در آن مطرح گردید.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم، قطع شدن اینترنت همزمان با قطعی برق است که موجب اختلال در زندگی روزمره، فعالیت‌های آموزشی و کسب‌وکارهای آنلاین شده است. در این خصوص، مدیرکل محترم قول مساعد برای تعویض باتری دکل ایرانسل در بلداجی را ارائه دادند تا این مشکل به‌زودی مرتفع شود.

صفیان ادامه داد: اجرای پروژه فیبر نوری در شهر بلداجی از اولویت‌های اساسی ماست. این زیرساخت می‌تواند زمینه‌ساز تحول در خدمات ارتباطی و دسترسی مردم به فناوری‌های نوین باشد. خوشبختانه مدیرکل ارتباطات استان نیز بر تسریع این پروژه از طریق شرکت مخابرات تأکید کردند.

نماینده شهرستان بروجن در شورای اسلامی استان همچنین به ضعف پوشش آن تن‌دهی در منطقه امامزاده حمزه علی اشاره کرد و گفت: این مکان مذهبی و گردشگری نیازمند پوشش کامل و با کیفیت شبکه تلفن همراه است. در این زمینه نیز قول مساعد برای تقویت دکل موجود و پوشش کامل منطقه داده شد.

صفیان در پایان ضمن قدردانی از همراهی و پاسخ‌گویی مدیرکل ارتباطات استان، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، شاهد ارتقا سطح خدمات ارتباطی در منطقه بلداجی و رفع دغدغه‌های مردم باشیم.