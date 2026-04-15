اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی در خصوص حقوق فروردین ماه بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تامین اجتماعی؛ با عنایت به عدم ابلاغ بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ و متعاقب آن عدم امکان تصویب جزئیات افزایش مستمریهای سال جدید در ارکان سازمان تامین اجتماعی، مستمری واریزی فروردین ماه به صورت علیالحساب و بر اساس آخرین حکم سال گذشته بازنشستگان و مستمریبگیران خواهد بود.
خاطرنشان میشود با عنایت به تاکیدات و اهتمام مدیریتعالی سازمان جهت اجرای مرحله سوم و نهایی متناسبسازی(۳۰درصد) طبق جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب مجلس شورای اسلامی؛ پس از ابلاغ رسمی بخشنامه مذکور و انجام مراحل قانونی از جمله محاسبه و تهیه لیستهای مربوطه توسط واحدهای اجرایی و بررسی و صحت سنجی اطلاعات و همچنین تامین منابع، زمانبندی پرداخت مابهالتفاوت افزایش سالانه و مبالغ متناسبسازی مشمولین از طریق سازمان اطلاعرسانی خواهد شد.
گفتنی است با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانههای الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا اپلیکیشن «تأمین من» از هفته دوم اردیبهشت ماه مقدور است.
در پایان یادآور میشود؛ تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه میشود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانالها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکههای اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.
سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی نیز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانهروزی پاسخگوی سوالات ذینفعان میباشد.
