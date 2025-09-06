واژگونی سواری پژو در محور اسدیه ۴ کشته و ۲ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کانال خبری پلیس خراسان جنوبی، سرهنگ جواد شاهزهی اظهار داشت: ساعت ۲۱ شب گذشته با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر هشت محور اسدیه، بلافاصله مأموران و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند، یک سواری پژو ۴۰۵ که از اسدیه به مقصد بیرجند در حال حرک بود در هشت کیلومتری مقصد واژگون شده است، افزود: بر اثر این سانحه رانندگی، دو نفر مصدوم شده که سریعاً توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و چهار نفر از سرنشینان اعضای خانواده به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست دادند.

جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه علت حادثه در دست بررسی است، گفت: رانندگان ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از هر گونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز نمایند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.