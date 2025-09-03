به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان شامگاه سه شنبه با رونمایی از پوستر رسمی خود در مجتمع مطبوعاتی اصفهان گام تازه‌ای در مسیر ترویج گفتمان توانمندسازی و بازنمایی عادلانه افراد دارای معلولیت برداشت. این جشنواره که به همت دفتر رسانه‌ای توان‌نگار و همکاری مجموعه‌ای از فعالان اجتماعی و رسانه‌ای برگزار می‌شود، طی هشت دوره گذشته توانسته است به محفلی ملی برای انعکاس ظرفیت‌ها، چالش‌ها و مطالبات جامعه معلولان در عرصه رسانه بدل شود.

منصور گلناری، دبیر جشنواره در این آئین با تاکید بر ضرورت تقویت نگاه ملی به مسائل معلولان گفت: سهم افراد دارای معلولیت در هر جامعه حدود ده درصد است و این گروه علی‌رغم برخورداری از توانمندی‌های قابل توجه، همچنان با کمبودهای ساختاری، کم‌توجهی‌های اجتماعی و موانع محیطی مواجه هستند.

وی تصریح کرد: رسانه‌ها می‌توانند با روایت درست و امیدآفرین از زندگی، توانایی‌ها و مطالبات این قشر، نقش مهمی در تغییر نگرش عمومی و ایجاد اراده جدی در دولت و نهادهای مدنی ایفا کنند.

گلناری در ادامه افزود: با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های پیش‌رو، اختتامیه هشتمین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان در آبان‌ماه برگزار خواهد شد. وی محورهای این دوره را مشارکت همگانی و توانمندسازی جمعی، تقویت وحدت و انسجام ملی و همچنین ترویج مناسب‌سازی فرهنگی و محیطی عنوان کرد و اظهار امیدواری نمود که کیفیت آثار و برنامه‌های امسال ارتقا یابد. به گفته او در صورت تأمین حمایت‌های لازم، برگزیدگان جشنواره برای تجلیل و تکریم به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

سیده ساجده رضوی‌زاده، مسئول روابط‌عمومی جشنواره نیز با تشریح جزئیات بخش‌های رقابتی گفت: این دوره در یازده قالب رسانه‌ای شامل پادکست، فن بیان، عکس، نماهنگ، مقاله، گزارش، طنز، شعر، مصاحبه، دل‌نوشته، داستان کوتاه و کاریکاتور برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: که شرکت در جشنواره برای همه آزاد است اما موضوع آثار افراد غیرمعلول باید به مسائل معلولان اختصاص داشته باشد تا گفتمان اصلی جشنواره مخدوش نشود.

مسئول روابط‌عمومی جشنواره همچنین مهلت ارسال آثار را تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد و گفت: تنها آثاری پذیرفته می‌شوند که در بازه زمانی اول آبان ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴ منتشر شده باشند. رضوی‌زاده اضافه کرد آثار ارسالی باید قبلاً در یکی از رسانه‌های رسمی چاپ یا منتشر شده باشند و آثاری که فاقد اعتبار رسانه‌ای باشند از رقابت خارج خواهند شد.

علاقه‌مندان برای ارسال آثار می‌توانند از نشانی ایمیل tavannegar96@gmail.com استفاده کنند و یا برای طرح پرسش‌های خود با شماره ۰۹۰۳۱۸۴۹۸۷۹ تماس بگیرند. دبیرخانه جشنواره در اصفهان، خیابان فلسطین جنب مسجدالاقصی و مجاور دفتر روزنامه رسالت قرار دارد.

این جشنواره در حالی وارد هشتمین سال برگزاری خود می‌شود که جامعه معلولان کشور همچنان با مسائل گسترده‌ای از جمله مناسب‌سازی فضاهای شهری، دسترسی به خدمات اجتماعی و اشتغال پایدار روبه‌رو است. به همین دلیل انتظار می‌رود رویکرد رسانه‌ها در این دوره، فراتر از بازنمایی مشکلات فردی بوده و به سمت تحلیل‌های عمیق اجتماعی، نقد سیاست‌گذاری‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی برای ارتقای جایگاه معلولان در جامعه حرکت کند.