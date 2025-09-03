تصادف مرگبار عابر پیاده در بزرگراه شهید همت تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: حوالی ساعت ۰۲:۴۰ چهارشنبه یک فقره تصادف منجر به فوت در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت بعد از بزرگراه شهید چمران به وقوع پیوست.

وی در ادامه افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسان راهنمایی و رانندگی، پس از حضور در محل حادثه مشخص شد که یک دستگاه خودرو سواری لیفان به علت عدم توجه به جلو با دو عابر پیاده که قصد تردد غیر مجاز و به صورت عرضی از این بزرگراه را داشت برخورد می‌کند.

سرهنگ شریفی در ادامه افزود: متأسفانه شدت ضربه و جراحات وارده به حدی بوده که یکی از عابران در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داد و دیگر عابر پیاده مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

سرهنگ علی‌اصغر شریفی اظهار داشت: از تمامی عابرین پیاده درخواست می‌شود به هیچ عنوان بزرگراه‌ها را برای عبور عرضی و غیرمجاز انتخاب نکنند. این اقدام نه‌تنها جان خود افراد را به خطر می‌اندازد، بلکه رانندگان را نیز با خطر وقوع حوادث ناگوار مواجه می‌سازد. استفاده از پل‌های عابر پیاده و مسیرهای تعیین‌شده، تضمینی برای حفظ جان و ایمنی همه شهروندان است.

وی همچنین تأکید کرد: رانندگان موظف‌اند در تمام لحظات رانندگی، تمرکز کامل خود را بر مسیر پیش‌رو حفظ کرده و از هرگونه عامل حواس‌پرتی مانند استفاده از تلفن همراه، گفتگو با سرنشینان یا خستگی شدید پرهیز کنند. رعایت این اصل ساده، نه‌تنها از بروز حوادث جلوگیری می‌کند، بلکه نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری اجتماعی و احترام به جان انسان‌هاست.