  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۴

تصادف مرگبار عابر پیاده در بزرگراه شهید همت تهران

تصادف مرگبار عابر پیاده در بزرگراه شهید همت تهران

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از برخورد یک خودرو لیفان با ۲ عابر پیاده در بزرگراه شهید همت خبر داد و گفت: یک نفر در این حادثه جان خود را از دست داد و دیگری مصدوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: حوالی ساعت ۰۲:۴۰ چهارشنبه یک فقره تصادف منجر به فوت در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت بعد از بزرگراه شهید چمران به وقوع پیوست.

وی در ادامه افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسان راهنمایی و رانندگی، پس از حضور در محل حادثه مشخص شد که یک دستگاه خودرو سواری لیفان به علت عدم توجه به جلو با دو عابر پیاده که قصد تردد غیر مجاز و به صورت عرضی از این بزرگراه را داشت برخورد می‌کند.

سرهنگ شریفی در ادامه افزود: متأسفانه شدت ضربه و جراحات وارده به حدی بوده که یکی از عابران در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داد و دیگر عابر پیاده مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

سرهنگ علی‌اصغر شریفی اظهار داشت: از تمامی عابرین پیاده درخواست می‌شود به هیچ عنوان بزرگراه‌ها را برای عبور عرضی و غیرمجاز انتخاب نکنند. این اقدام نه‌تنها جان خود افراد را به خطر می‌اندازد، بلکه رانندگان را نیز با خطر وقوع حوادث ناگوار مواجه می‌سازد. استفاده از پل‌های عابر پیاده و مسیرهای تعیین‌شده، تضمینی برای حفظ جان و ایمنی همه شهروندان است.

وی همچنین تأکید کرد: رانندگان موظف‌اند در تمام لحظات رانندگی، تمرکز کامل خود را بر مسیر پیش‌رو حفظ کرده و از هرگونه عامل حواس‌پرتی مانند استفاده از تلفن همراه، گفتگو با سرنشینان یا خستگی شدید پرهیز کنند. رعایت این اصل ساده، نه‌تنها از بروز حوادث جلوگیری می‌کند، بلکه نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری اجتماعی و احترام به جان انسان‌هاست.

کد خبر 6578324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها