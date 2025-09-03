جذب اعتبارات عمرانی استان بوشهر تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی صبح چهارشنبه در نشست شورای فنی استان بوشهر که با دستور کار پروژههای اولویتدار نیمهتمام عمرانی دستگاههای اجرایی، با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت کارشناسی دستگاههای اجرایی و توانمندسازی آنان اظهار کرد: لازم است مدیران دستگاههای اجرایی مصوبات شورای فنی را به اطلاع همه همکاران فنی، مشاوران و پیمانکاران مرتبط برسانند تا زمینه اجرایی شدن این تصمیمات فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: در طراحی، اجرا و نظارت پروژههای عمرانی، رعایت اصول و مبانی نظام فنی و اجرایی کشور الزامی است و عوامل اجرایی باید از اعمال سلیقه پرهیز کنند.
معاون عمرانی استاندار بوشهر در ارزیابی طرحهای افتتاحی هفته دولت، از حضور در بیش از ۴۰ پروژه عمرانی خاتمه یافته خبر داد و گفت: بیشتر طرحها از لحاظ فنی در شرایط مطلوب قرار داشتند و در تعدادی از آنها نیز نواقصی مشاهده شود که نیازمند توجه بیشتر مجریان و تقویت نظارتها است.
ارائه آموزش تخصصی به مدیران و معاونان فنی دستگاهها
رجایی بر لزوم برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای مدیران و معاونان فنی دستگاهها تاکید کرد و گفت: همکاری و هماهنگی بیشتر بین بخشهای مختلف فنی استان میتواند به ارتقای کیفیت و سرعت اجرای پروژههای عمرانی استان کمک شایانی کند.
ضرورت ارتقا مهارت عوامل انسانی و ارتقا کیفیت مواد و مصالح مورد استفاده در پروژهها حتی در ساخت و سازهای شخصی و خیرین از دیگر محورهای مورد تاکید این نشست بود.
در این نشست روند تولید و مصرف مصالح استاندارد در پروژهها و تمام ساخت و سازهای شخصی برگزار شد، گزارشی از روند نظارت شورای فنی استان بر تعدادی از طرحهای اجرایی نیز ارائه شد.
