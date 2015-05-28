به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن باستی صبح پنجشنبه در نشست شورای فنی استان بوشهر اظهار داشت: پلاتوهای فرهنگی بنا به نوع استفاده و کارکردشان، محل اجتماع عمومی و فرهنگی هستند و لذا از حساسیت بالایی برخوردار هستند.

وی با اشاره به لزوم رعایت ضوابط فنی و ایمنی در تمامی پروژه‌های عمرانی، افزود: پروژه‌های پلاتوهای فرهنگی در دیلم، گناوه و دیر به کارفرمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر در حال اجرا است که دارای مجوز احداث به صورت امانی است و ضوابط فنی در آن لحاظ نشده است.

معرفی مجریان طرح‌های بی‌کیفیت به مراجع قضایی

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر تصریح کرد: برای پیشگیری از حوادثی که ممکن است در آینده در مجتمع‌های فرهنگی یاد شده رخ دهد، با تصویب شورای فنی استان، دستور تخریب سقف این پروژه‌ها، صادر شد.

باستی با اشاره به اینکه شورای فنی استان به دقت بر کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی استان نظارت می‌کند، بیان کرد: اعتبار این پروژه‌ها مربوط به بیت‌المال است و باید درست هزینه شوند؛ لذا همه کسانی که در اجرای بی‌کیفیت این پروژه‌ها نقش داشته‌اند، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

عدم تخصیص اعتبار به اداره‌کل ارشاد/ برخورد با مهندسان ناظر

وی ادامه داد: از هرگونه تخصیص اعتبار به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرای پروژه عمرانی توسط این دستگاه اجرایی در آینده جلوگیری به عمل خواهد آمد؛ ضمن اینکه این دستگاه موظف است با گرفتن مشاور طرح، نسبت به اصلاح و بازنگری پروژه های یادشده اقدام کند.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه مهندسین ناظر بر پروژه های پلاتوهای فرهنگی به شورای نظام مهندسی استان معرفی خواهند شد، ابراز امیدواری کرد: با این برخوردها در آینده شاهد اجرای چنین پروژه های ناقصی در استان نباشیم.

اعلام وضعیت کیفی کارگاه‌های مصالح ساختمانی

باستی تاکید کرد: اداره کل استاندارد استان بوشهر به لحاظ مسئولیت و وظیفه ذاتی خود، گزارشی از کارگاه‌های تولید مصالح ساختمانی بی‌کیفیت در استان تهیه کرده و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان، لیستی از کارگاه‌های تولید مصالح ساختمانی با کیفیت را در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان قرار دهد تا برای پروژه‌های عمرانی خود، تنها از این کارگاه‌ها خریداری کنند.

وی با اشاره به راه‌اندازی وب‌سایت اطلاع رسانی شورای فنی استان بوشهر، اظهار داشت: این وب‌سایت، دارای قابلیت‌ها و کارکردهای خوبی است که دستگاه‌های اجرایی مختلف استان می‌توانند در آن، گزارش‌های مربوط به سازمان خود را ارائه دهند و سایر دستگاه‌ها به‌طور آنلاین به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: این وب سایت اطلاع رسانی، می تواند به طور قابل توجهی به کارکرد بهتر دستگاه های اجرایی کمک کند و در آینده نزدیک شاهد کارکرد و اثرات مفید این سایت خواهیم بود.