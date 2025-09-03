صدور حکم محکومیت متصدی یک واحد آلاینده در پاکدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا سعیدپور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت گفت: اعلام جرم علیه یک واحد آلاینده در مراجع قضائی شهرستان طرح و طی پیگیری‌های حقوقی به عمل آمده، حکم محکومیت متصدی واحد به یکسال حبس تعزیری صادر شد.

وی با اشاره به اینکه واحد مذکور بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی، از طریق فعالیت آلاینده موجبات آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت و سلامت عموم شهروندان را فراهم آورده بود، افزود: علیرغم صدور اخطاریه‌های زیست محیطی و پیگیری‌های مکرر، به دلیل عدم اقدام مؤثر توسط متصدی این واحد ریخته‌گری به منظور رفع آلودگی، موضوع از طریق مراجع قضائی پیگیری و در نهایت منجر به صدور حکم محکومیت متصدی واحد آلاینده شد.

سعیدپور در پایان ضمن اشاره بر لزوم جمع‌آوری و پاکسازی محل توسط واحدهای غیرمجاز آلاینده محیط زیست بر انجام خود اظهاری سنجش آلاینده‌ها و ثبت اطلاعات در سامانه جامع سازمان حفاظت محیط زیست توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مجاز، در خصوص رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی توسط صاحبان صنایع به منظور سلامت شهروندان و پیشگیری از آلودگی محیط زیست تاکید کرد.