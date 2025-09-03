رونمایی چین از «قدرت سه گانه هسته ای» در رژه نظامی امروز+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، چین در مراسم امروز رژه نیروهای مسلح این کشور که به مناسبت جشن هشتادمین سال پایان جنگ جهانی دوم در میدان "تیانآنمن" پکن برگزار شد، برای نخستین بار از قدرت استراتژیک زمینی، دریایی و هوایی خود بهعنوان «سهگانه هستهای» رونمایی کرد.
در جریان رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالروز پیروزی چین بر ژاپن و جشن هشتادمین سال پایان جنگ جهانی دوم کاروانی از موشکهای بالستیک مجهز به کلاهکهای هستهای به نمایش درآمد.
بنا بر تائید خبرگزاری رسمی چین (شینهووا)؛ این نخستین بار است که پکن همزمان توانمندیهای هستهای خود در سه حوزه زمینی، دریایی و هوایی را در قالب یک رژه نظامی با رونمایی از موشکهای چینگلی -۱ پرتابشونده از هوا، موشکهای بالستیک قارهپیمای جولانگ -۳، شلیکشونده از زیردریاییها، و همچنین موشکهای قارهپیمای دونگفنگ -۶۱ و دونگفنگ -۳۱ مستقر روی زمین را بهطور همزمان به نمایش میگذارد.
در این مراسم، علاوه بر موشکهای بالستیک قارهپیما با فناوریهای پیشرفته، سامانههای موشکی متحرک نیز به نمایش گذاشته شد که قابلیت بالایی در جابهجایی سریع و افزایش قدرت مانور نیروهای هستهای چین ایجاد میکنند.
این رژه نظامی به گفته مقامات چینی در چارچوب گرامیداشت پیروزی چین در جنگ مقاومت مردمی علیه تجاوز ژاپن و جنگ جهانی دوم علیه فاشیسم برگزار شد.
