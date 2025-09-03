  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۶

رونمایی چین از «قدرت سه گانه هسته ای» در رژه نظامی امروز+ فیلم

رونمایی چین از «قدرت سه گانه هسته ای» در رژه نظامی امروز+ فیلم

دولت چین در رژه نظامی بزرگ امروز خود از بخشی از توان هسته‌ای خود در سه عرصه زمینی، دریایی و هوایی رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، چین در مراسم امروز رژه نیروهای مسلح این کشور که به مناسبت جشن هشتادمین سال پایان جنگ جهانی دوم در میدان "تیان‌آنمن" پکن برگزار شد، برای نخستین بار از قدرت استراتژیک زمینی، دریایی و هوایی خود به‌عنوان «سه‌گانه هسته‌ای» رونمایی کرد.

در جریان رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالروز پیروزی چین بر ژاپن و جشن هشتادمین سال پایان جنگ جهانی دوم کاروانی از موشک‌های بالستیک مجهز به کلاهک‌های هسته‌ای به نمایش درآمد.

بنا بر تائید خبرگزاری رسمی چین (شین‌هووا)؛ این نخستین بار است که پکن همزمان توانمندی‌های هسته‌ای خود در سه حوزه زمینی، دریایی و هوایی را در قالب یک رژه نظامی با رونمایی از موشک‌های چینگ‌لی -۱ پرتاب‌شونده از هوا، موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای جولانگ -۳، شلیک‌شونده از زیردریایی‌ها، و همچنین موشک‌های قاره‌پیمای دونگ‌فنگ -۶۱ و دونگ‌فنگ -۳۱ مستقر روی زمین را به‌طور همزمان به نمایش می‌گذارد.

در این مراسم، علاوه بر موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با فناوری‌های پیشرفته، سامانه‌های موشکی متحرک نیز به نمایش گذاشته شد که قابلیت بالایی در جابه‌جایی سریع و افزایش قدرت مانور نیروهای هسته‌ای چین ایجاد می‌کنند.

این رژه نظامی به گفته مقامات چینی در چارچوب گرامیداشت پیروزی چین در جنگ مقاومت مردمی علیه تجاوز ژاپن و جنگ جهانی دوم علیه فاشیسم برگزار شد.

کد خبر 6578340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها