پزشک خانواده کلید تحقق عدالت در سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد رحیمی صبح چهارشنبه در نشست خبری پزشک خانواده را محور اصلی ارتقای سلامت و کاهش پرداختیهای مستقیم مردم عنوان و اظهار کرد: متأسفانه این پرداختیها به بیش از ۵۰ درصد رسیده که باید با تقویت نظام ارجاع و پای کار آمدن بیمهها، این رقم را به صفر نزدیک کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه پزشک خانواده را پیوند دانشگاه و مردم برای ارتقای سلامت دانست و بر اهمیت حرکت به سمت نظام هوشمند ارجاع تأکید کرد.
وی با بیان اینکه پزشک خانواده کلید عدالت در سلامت است، اظهار داشت: این نسخه با پزشک خانواده عملیاتی میشود و مردم کمبرخوردار میتوانند خدمات جامع سلامت را بر اساس نیاز، از سطوح خانه بهداشت تا سطح یک و دو دریافت کنند.
رحیمی افزود: نظام ارجاع کمک میکند مراجعات به متخصص کمتر شود و پرداختی از جیب مردم کاهش یابد. متأسفانه در حال حاضر پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت به بیش از ۵۰ درصد رسیده که به معنای ضرورت حضور پررنگتر بیمهها برای کاهش ارتباط مالی مستقیم بیمار و پزشک و حذف پرداختیهای زیرمیزی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه در ادامه به تشریح اقدامات و پروژههای دانشگاه پرداخت و افزود: آموزشگاه بهورزی شهرستان زاوه با اعتبار ۳ میلیارد تومان راهاندازی شده که سالانه بیش از ۲۵ دانشجو جذب کرده و دانشآموختگان آن بدون آزمون در خانههای بهداشت مشغول به کار میشوند.
وی ادامه داد: همچنین مجوز آموزشگاه بهورزی در تربتحیدریه با حمایت سازمان برنامه استان صادر و هفت میلیارد تومان برای آن اعتبار اختصاص یافت.
رحیمی تصریح کرد: با انعقاد تفاهمنامه با سازمان اورژانس کشور، ساختمان جدید این ستاد با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان در محل پردیس سلامت احداث خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه ادامه داد: در ادامه برنامههای این دانشگاه، غربالگری سرطان روده بزرگ برای افراد مشکوک بین سنین ۵۰ تا ۷۰ سال انجام و در صورت نیاز به سطوح تخصصی ارجاع داده میشوند. این غربالگری با خرید ۱۲ هزار کیت تست توسط خیرین انجام شده است.
وی بیان کرد: همچنین غربالگری سرطان پستان برای حدود ۲۰ هزار زن ۳۰ تا ۵۹ ساله هدفگذاری شده است.
رحیمی افزود: دانشگاه علومپزشکی تربتحیدریه در بین ۶۷ دانشگاه کشور رتبه هشتم کشوری در اجرای برنامههای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه به فعالیتهای حوزه آموزشی اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال ۹ عضو هیأت علمی جذب شده و راهاندازی رشتههای جدیدی مانند توانبخشی و تحصیلات تکمیلی در دستور کار است. همچنین مرکز تحقیقات فناوری پزشکی راهاندازی شده و ۶۰ مقاله بینالمللی منتشر شده است.
وی گفت: در همایش خیرین، اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان برای افزودن ۴۰ کلاس درس جدید به پردیس دانشگاه در نظر گرفته شده که تعداد کلاسها را به ۵۵ کلاس خواهد رساند.
رحیمی ادامه داد: علاوه بر این، خیّر نیکاندیش مهندس ذوالفقاری، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای ساخت دانشکده دندانپزشکی با ۵۰ یونیت وعده داده که سالانه صرفهجویی مالی ۱۰ میلیارد تومانی برای منطقه خواهد داشت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه اظهار کرد: امسال در حوزه درمان نیز ۲۴ متخصص و دو فوقتخصص جذب شده و واحدهای جدیدی مانند آندوسکوپی و فیزیوتراپی راهاندازی شده است. همچنین دستگاه تخصصی چشمپزشکی «فیکور» با چهار میلیارد تومان اعتبار نصب شده که ماهیانه به ۲۵۰ بیمار خدمات ارائه میدهد.
وی با بیان اینکه بخش تخصصی قلب با کمک ۲۰ میلیارد تومانی خیرین در حال راهاندازی است، گفت: تجهیزات آن با ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نهایی شده و بخش امآرآی در حال پیگیری برای افزایش ظرفیت و کاهش نوبتدهی است.
رحیمی گفت: برای راهاندازی بخش رادیوتراپی و کمک به بیماران سرطانی به اعتبار ملی ۲ تا ۳ میلیون دلاری نیاز است که نیازمند نگاه ویژه است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه به ساخت خوابگاه ۴۸ واحدی متأهلین با ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در آینده نزدیک اشاره کرد و افزود: با ذخیره ۸۰ میلیارد تومانی دارو، منطقه با کمبود دارو مواجه نیست و انبار تجهیزات دارویی با ۱۲ میلیارد تومان بهسازی شده است.
وی بیان کرد: چنانچه بیماری اورژانسی به بیمارستان مراجعه کند و پزشک معالج درخواست زیرمیزی کرده باشد، حداقل مجازات برای این پزشک، اخراج است.
رحیمی افزود: چنانچه کسی برای اخذ وجه غیرقانونی توسط پزشک گزارش بدهد، رسیدگی میشود، اما متأسفانه بیماران حاضر به تنظیم شکایت نیستند و خودشان در مطب دکتر به توافق میرسند. در عین حال اگر شکایت کنند، مبلغ غیرقانونی برگشت داده میشود.
