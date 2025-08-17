اعضای مادر باردار در تربت جام به ۷ نفر زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: اهدای اعضای مادر باردار ۴۱ ساله ساکن تربت‌جام که بر اثر تشنج و خونریزی دچار مرگ مغزی شد و فرزند خود را نیز از دست داد، به هفت بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید و یادش در دل‌ها ماندگار شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: در هزار و ششصد و نود و پنجمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحومه «خدیجه زادمهر» معرفی شده از بیمارستان سجادیه تربت‌جام پس از تأیید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌اش، در بیمارستان منتصریه مشهد زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

وی ادامه داد: کلیه‌های این مادر باردار مرگ مغزی برای پیوند به ۲ بیمار بدحال در شیراز ارسال شد.

خالقی گفت: کبد زنده یاد زادمهر نیز در بیمارستان منتصریه به بانوی ۴۶ ساله ساکن مشهد که از نارسایی کبد در رنج بود اهدا و پیوند شد.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: قرنیه‌های این مادر باردار ایثارگر نیز برای پیوند به بانک چشم این دانشگاه و قسمتی از پوست وی برای پیوند به ۲ بیمار بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.