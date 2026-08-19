به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، با صدور مجوز و پیگیری‌های دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی این سازمان و هماهنگی اداره کل کنترل ترافیک هوایی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پروازهای شرکت‌های هواپیمایی فلای‌دبی و ایرعربیا بر فراز فضای هوایی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

این اقدام در پی انجام مذاکرات و رایزنی‌های مستمر با کشور عمان و با هدف تسهیل و توسعه عبور پروازهای خارجی از فضای هوایی ایران محقق شده است.

همچنین در پی پیگیری‌های متعدد، مجوز پرواز فصلی شرکت فلای‌دبی برای استفاده از فضای هوایی کشور صادر شده است.

دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، ضمن اولویت قرار دادن تأمین و حفظ ایمنی فضای هوایی کشور، همواره تلاش می‌کند با فراهم کردن تمهیدات و هماهنگی‌های لازم، زمینه ورود و عبور پروازهای خارجی از فضای هوایی جمهوری اسلامی ایران را تسهیل کند.