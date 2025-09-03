شاهرود میزبان مسابقات استانی والیبال نشسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی یعقوبیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره ورزش و جوانان شاهرود از میزبانی مسابقات والیبال نشسته (آقایان) قهرمانی استان سمنان یادواره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در شاهرود خبر داد.

وی افزود: هیأت ورزش جانبازان و توان خواهان شهرستان شاهرود میزبان تیم‌های شاهرود، سمنان و دامغان خواهد بود.

رئیس هیأت ورزش جانبازان و توان‌یابان شاهرود با بیان اینکه این سه تیم با هم به صورت دوره‌ای رقابت خواهند کرد، گفت: تیم قهرمان به عنوان تیم منتخب استان در مسابقات کشوری حضور خواهد یافت.

یعقوبیان با بیان اینکه این مسابقات در روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه، در سالن ورزشی هیأت جانبازان و توان‌یابان شاهرود برگزار خواهد شد، افزود: در دوره گذشته این رقابت‌ها تیم شاهرود توانسته بود به مقام اول دست یابد.