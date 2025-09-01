خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-علیرضا صفاری‌فر: در دل کویر و در جوار قنات‌های کهن، شهرستان اردستان تنها به تاریخ و میراث فرهنگی‌اش شهره نیست؛ بلکه در زمینه ورزش نیز، شور و پویایی خاص خود را دارد.

جوانان و علاقه‌مندان به ورزش در این دیار، با وجود برخی محدودیت‌ها، همواره در تلاش برای درخشش در میادین ورزشی بوده‌اند.

این گزارش به بررسی وضعیت کنونی ورزش در اردستان، نقاط قوت، چالش‌های پیش رو و پتانسیل‌های نهفته برای توسعه و پیشرفت می‌پردازد. هدف ما ترسیم تصویری واقع‌بینانه از ورزش شهرستان و ارائه راهکارهایی برای ارتقا آن است.

ورزش در اردستان، با وجود برخورداری از علاقه‌مندان پرشمار، همچون نگینی در حال صیقل خوردن است. بر اساس مشاهدات و اطلاعات اولیه، می‌توان گفت که چندین رشته ورزشی در این شهرستان فعالیت نسبتاً پررنگ‌تری دارند و مورد استقبال جوانان قرار گرفته‌اند.

رشته‌هایی مانند فوتسال و فوتبال به دلیل سادگی دسترسی به زمین و توپ و محبوبیت عمومی، از پرطرفدارترین‌ها هستند و برگزاری کارگاه‌های آموزشی فوتسال برای نوجوانان نشان‌دهنده توجه به رده‌های سنی پایه در این رشته است.

در کنار ورزش‌های توپی، بدنسازی و انواع ورزش‌های رزمی نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده که وجود باشگاه‌های متعدد گواه این مدعاست که قشر قابل توجهی از جوانان به دنبال تناسب اندام و آمادگی جسمانی هستند.

وجود سالن‌های ورزشی چندمنظوره در شهرستان ظرفیت‌هایی را برای فعالیت در رشته‌هایی چون والیبال، بسکتبال، کاراته و کشتی فراهم آورده است. این سالن‌ها به عنوان پایگاه‌هایی برای تمرینات روزمره، برگزاری مسابقات محلی و استانی و گاهی حتی میزبانی از اردوهای ورزشی عمل می‌کنند.

با این حال، لازم است به این نکته اشاره شود که این شهرستان دارای استعدادهای ورزشی بالقوه و بالفعل در رشته‌های مختلف است که در صورت حمایت و هدایت صحیح می‌توانند به سطوح بالاتر راه یابند.

این استعدادها نه تنها در رشته‌های پرطرفدار، بلکه در ورزش‌های انفرادی و تیمی دیگر نیز خود را نشان داده‌اند. تعامل با مربیان محلی و پیشکسوتان ورزشی می‌تواند زوایای پنهان این استعدادها و نحوه پرورش آن‌ها را روشن‌تر سازد.

ورزشکاران و تیم‌های شهرستانی در مسابقات استانی، منطقه‌ای و حتی ملی همواره حضوری فعال داشته و توانسته‌اند مقام‌هایی را کسب کنند. این موفقیت‌ها، هرچند کوچک، امید و انگیزه را در دل جوانان زنده نگه می‌دارد و نشان‌دهنده تلاش و پشتکار جامعه ورزشی اردستان است.

می‌توان انتظار داشت که در صورت بهبود زیرساخت‌ها و حمایت‌های مالی، این موفقیت‌ها گسترش یافته و در سطوح بالاتر نیز نمود یابند.

با وجود پتانسیل‌های موجود و علاقه‌مندی‌ها، ورزش در اردستان با چالش‌ها و مشکلاتی نیز روبروست. کمبود زیرساخت‌های ورزشی مناسب، به ویژه در رشته‌هایی که نیاز به امکانات خاص دارند یکی از مهم‌ترین این چالش‌هاست.

محدودیت بودجه و اعتبارات اداره ورزش و جوانان و هیئت‌های ورزشی، مانع بزرگی بر سر راه توسعه، بهسازی و نگهداری امکانات موجود است.

عدم حمایت کافی از ورزشکاران نخبه و قهرمانان، می‌تواند منجر به دلسردی و حتی مهاجرت آن‌ها به شهرهای بزرگ‌تر شود.

مشکلات مربوط به ورزش بانوان، از جمله کمبود فضاهای اختصاصی و امکانات مناسب، نیاز به توجه بیشتری دارد. دسترسی به مربیان مجرب و تخصصی، تجهیزات به روز و همچنین فرهنگ‌سازی برای مشارکت بیشتر عموم مردم در ورزش همگانی، از دیگر مواردی است که می‌تواند به عنوان چالش مطرح شود.

کمبود زیرساخت و بودجه، چالش‌های اصلی ورزش شهرستان

محمد حسین شادی، سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان اردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردستان طی سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است. وجود جوانان علاقه‌مند، فعالیت هیأت‌های ورزشی و حضور مربیان باتجربه از نقاط قوت محسوب می‌شود البته کمبود زیرساخت‌های ورزشی و محدودیت منابع مالی از مهم‌ترین چالش‌های ماست.

وی افزود: رشته‌هایی مانند فوتبال، کشتی، تکواندو، رزمی‌ها، فوتسال، پرورش اندام، زورخانه ای و پهلوانی بیشترین استقبال را دارند و سهم بالایی در ورزشکاران سازمان‌یافته شهرستان دارند.

سرپرست اداره ورزش و جوانان اردستان خاطرنشان کرد: توسعه ورزش همگانی، برگزاری مسابقات قهرمانی، حمایت از هیأت‌ها و باشگاه‌ها، پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی و جذب خیرین و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از مهم‌ترین برنامه‌های ماست.

شادی با اشاره به وجود پتانسیل‌های بیشتر برای پیشرفت، ادامه داد: رشته‌های رزمی، کشتی و فوتسال، پرورش اندام ظرفیت بالایی برای موفقیت در سطح استان و کشور دارند. در بخش بانوان نیز تکواندو به صورت حرفه‌ای پتانسیل بالایی را با توجه به مقام‌های کسب شده در میادین کشوری و استانی دارد.

وی در خصوص وضعیت زیرساخت‌های ورزشی شهرستان، بیان کرد: نبود زمین چمن استاندارد فوتبال، سالن‌های چندمنظوره و خوابگاه ورزشی، از مشکلات اصلی ماست که در حال حاضر پیگیری برای احداث زمین چمن اردستان و تعمیر سالن‌های موجود در دستور کار قرار دارد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان اردستان با بیان اینکه بودجه‌های موجود پاسخگوی همه نیازها نیست، اضافه کرد: بخش عمده هزینه‌ها از محل اعتبارات دولتی، کمک خیرین و مشارکت بخش خصوصی تأمین می‌شود. حمایت بیشتر اسپانسرها می‌تواند کمک شایانی به توسعه ورزش داشته باشد.

شادی تصریح کرد: خوشبختانه اردستان استعدادهای زیادی در رشته‌های مختلف دارد. از طریق مسابقات محلی، طرح‌های استعدادیابی مدارس و اعزام ورزشکاران به تیم‌های استانی این ظرفیت‌ها را شناسایی می‌کنیم. همچنین حمایت معنوی و مالی از قهرمانان در اولویت است.

وی با اشاره مهم‌ترین چالش‌های ورزش شهرستان، تاکید کرد: کمبود زیرساخت، محدودیت بودجه و عدم حمایت کافی از نخبگان ورزشی از چالش‌های جدی ماست. انتظار داریم مسئولان استانی و کشوری نگاه ویژه‌تری به مناطق کم‌برخوردار مانند اردستان داشته باشند.

سرپرست اداره ورزش و جوانان اردستان در خصوص وضعیت ورزش بانوان، گفت: ورزش بانوان رشد قابل توجهی داشته و در رشته‌هایی گروهی و انفرادی فعال هستند. محدودیت فضاهای اختصاصی برای بانوان وجود دارد که در حال پیگیری برای رفع آن هستیم.

شادی یادآور شد: ورزش نقش کلیدی در سلامت جسمی و روحی جامعه دارد. برگزاری همایش‌های پیاده‌روی خانوادگی، ورزش صبحگاهی در پارک‌ها و برنامه‌های محله‌محور از اقدامات ما برای ترویج ورزش همگانی است.

وی خاطرنشان کرد: در رشته‌هایی مانند کشتی، کونگ‌فو، کیک‌بوکسینگ، تکواندو و فوتسال، پرورش اندام، پهلوانی و زورخانه ای موفقیت‌های ارزشمندی در سطح استان و کشور به دست آمده که نمونه آن می‌توان به حضور تیم فوتسال نوبنیاد در لیگ مناطق کشور و قهرمانی رزمی‌کاران در رقابت‌های ملی و یا کشتی‌گیران در مسابقات استانی اشاره کرد.

گفت‌وگو با مردم و ورزشکاران؛ نیاز به حمایت و امکانات بیشتر

در ادامه، برای تکمیل گزارش، با چند نفر از اهالی و ورزشکاران شهرستان اردستان به گفت‌وگو نشستیم تا از دیدگاه‌ها و تجربیات آنها در این زمینه آگاه شویم:

احمدی، از دانش‌آموزان اردستانی علاقمند به ورزش و فوتسال به خبرنگار مهر گفت: من عاشق فوتسالم و با اینکه امکاناتمون خیلی زیاد نیست، همیشه با بچه‌ها تمرین می‌کنیم. آرزو دارم یک روز بتونیم توی یک سالن مجهزتر تمرین کنیم و مربی‌های بیشتری داشته باشیم.

محمدی از علاقمندان به ورزش در اردستان بیان کرد: استعدادهای ورزشی بسیاری در شهرستان وجود دارد ولی ما علاقمندان به حوزه ورزش در این شهرستان نیاز به حمایت و امکانات مورد نیاز در عرصه‌های مختلف داریم که از مسئولان درخواست می‌کنیم توجه بیشتر داشته باشند.

ورزش در اردستان، همچون بذری در دل خاک کویر، با وجود سختی‌ها جوانه زده و در حال رشد است. با حمایت همه‌جانبه مسئولین، همت ورزشکاران و مربیان، و مشارکت فعال مردم، می‌توان این جوانه را به درختی پربار تبدیل کرد که میوه‌های افتخار و سلامت را برای شهرستان به ارمغان می‌آورد.

آینده ورزش اردستان، روشن و پرامید است، به شرط آنکه گام‌های محکم و برنامه‌ریزی شده‌ای در این مسیر برداشته شود.