۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۲

مسابقات ورزشی توان‌خواهان بوشهر برگزار شد

بوشهر- مرحله استانی مسابقات توان‌خواهان استان بوشهر (جام بلندهمتان) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور توان‌بخشی اداره‌کل بهزیستی استان بوشهر عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه برگزاری مرحله استانی مسابقات توان‌خواهان استان، «جام بلندهمتان» گفت: این مسابقات بر پایه توان‌بخشی مبتنی بر جامعه است که مرحله شهرستانی آن برگزار شده و امروز نیز مرحله استانی آن برگزار شد.

محمد کرمی افزود: ۱۵۰ ورزشکار آقا و خانم از شهرستان‌های استان بوشهر در ۶ رشته ورزشی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی گفت: سُرسُر، دوز فیزیکی ایستاده، دوز فیزیکی نشسته، هفت‌سنگ، مسیریابی و دال‌پلان ۶ رشته این مسابقات هستند.

مسابقات ورزشی توان‌خواهان بوشهر برگزار شد

کرمی بیان کرد: در پایان ۱۰ نفر از آقایان و ۱۰ نفر از بانوان برتر و برگزیده به مسابقات کشوری که مهر امسال در بابلسر برگزار می‌شود، فرستاده می‌شوند.

وی یادآور شد: توان‌بخشی مبتنی بر جامعه بر پایه طرحی است که در روستاها اجرا می‌شود که یکی از بخش‌های آن بخش ورزش است و پس از شناسایی توان‌خواهان بااستعداد، آنها را وارد جامعه می‌کند

