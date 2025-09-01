به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور توان‌بخشی اداره‌کل بهزیستی استان بوشهر عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه برگزاری مرحله استانی مسابقات توان‌خواهان استان، «جام بلندهمتان» گفت: این مسابقات بر پایه توان‌بخشی مبتنی بر جامعه است که مرحله شهرستانی آن برگزار شده و امروز نیز مرحله استانی آن برگزار شد.

محمد کرمی افزود: ۱۵۰ ورزشکار آقا و خانم از شهرستان‌های استان بوشهر در ۶ رشته ورزشی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی گفت: سُرسُر، دوز فیزیکی ایستاده، دوز فیزیکی نشسته، هفت‌سنگ، مسیریابی و دال‌پلان ۶ رشته این مسابقات هستند.

کرمی بیان کرد: در پایان ۱۰ نفر از آقایان و ۱۰ نفر از بانوان برتر و برگزیده به مسابقات کشوری که مهر امسال در بابلسر برگزار می‌شود، فرستاده می‌شوند.

وی یادآور شد: توان‌بخشی مبتنی بر جامعه بر پایه طرحی است که در روستاها اجرا می‌شود که یکی از بخش‌های آن بخش ورزش است و پس از شناسایی توان‌خواهان بااستعداد، آنها را وارد جامعه می‌کند