محکومیت شکارچی غیرمجاز در رباط کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا فاضلی ثانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم گفت: بر اساس دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه صلح شهرستان رباط کریم، متهم که بدون مجوز قانونی اقدام به شکار، عرضه و فروش چهار قطعه کبک وحشی و پنج قطعه خرگوش وحشی کرده بود، با استناد به مواد قانون مجازات اسلامی و قانون شکار و صید، به پرداخت جریمه نقدی و ضرر و زیان وارده به محیط زیست محکوم شد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد این متخلف بخشی از شکارهای غیرمجاز خود را در رستوران شخصی به مردم عرضه می‌کرد و در زمان کشف این تخلف، رستوران نامبرده نیز توسط مراجع ذیربط پلمب شد.

فاضلی خاطر نشان کرد: بر اساس رأی صادره، متهم علاوه بر پرداخت مبلغ ۱۳۶ میلیون و ۱۹۷ هزار ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست، به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت نیز محکوم شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم در پایان خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید با جدیت ادامه دارد و از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه مورد مشکوک به شکار غیرمجاز را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.