به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر اصغر نورالهزاده در آیین تکریم اعضای هیات عامل دور چهارم و معارفه اعضای هیات عامل دور پنجم این صندوق که با حضور معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، گفت: حضور دکتر عارف، معاون اول رئیسجمهور در این آیین، نشان از توجه ویژه دولت به حوزه دانشبنیان دارد.
وی همچنین با بیان اینکه همکاری نزدیک صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری به سیاستها و برنامههای دولت در حمایت از زیستبوم نوآوری و فناوری کمک میکند، افزود: این تعامل باعث میشود حوزه دانشبنیان رشد بهتری پیدا کند.
توجه به حوزه نوآوری و فناوری، توجه به قدرت نرم است
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تقدیر از زحمات هیات عامل دور چهارم این صندوق، گفت: تلاشهای هیات عامل دور چهارم باعث شده این صندوق، خدمات درخور و شایستهای را به زیستبوم نوآوری و فناوری ارائه کند. به همین ترتیب، خدمات خوبی به این حوزه ارائه شده است و این خدمت توانسته برای کشور فرصت ایجاد کند. توجه به حوزه نوآوری و فناوری، توجه به قدرت نرم و یکی از ضرورتهای کشور است.
نورالهزاده با اظهار امیدواری نسبت به اینکه هیات عامل دوره پنجم صندوق نوآوری و شکوفایی با کمک فعالان این زیستبوم در جهت رشد بیشتر این حوزه تلاش کنند، گفت: در دوره بلوغ این صندوق قرار داریم و فصل نمایی شدن دوره رشد صندوق است.
نظام اعتبارسنجی شرکتهای دانشبنیان بازنگری شود
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد قوانین کنونی حوزه دانشبنیان نیز گفت: قوانین خوبی در این بستر وضع شده که در حال حاضر ما بر این بستر و با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان میتوانیم خدمات صندوق را توسعه دهیم.
نورالهزاده، نخستین ضرورت این حوزه را ارزیابی مجدد نظام اعتبارسنجی شرکتهای دانشبنیان عنوان کرد و گفت: نظام اعتبارسنجی شرکتهای دانشبنیان در حال حاضر بر همان شیوه سابق است که ضرورت به رسمیت شناختن داراییهای نامشهود شرکتهای دانشبنیان را نشان میدهد. در همین راستا، با همکاری معاونت علمی تلاش خواهیم کرد که این نظام اعتبارسنجی را برقرار و به تسهیل ارائه خدمات به حوزه دانشبنیان کمک کنیم.
تمرکز منابع رشد فروش دانشبنیانها برای افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان از GDP
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان از تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۷ درصد تا پایان برنامه هفتم توسعه به عنوان مهمترین ماموریت این صندوق، گفت: سهم اقتصاد دانشبنیان از GDP در حال حاضر ۰.۶۹ درصد است یعنی هنوز به یک درصد نیز نرسیده است. برای رسیدن به سهم ۷ درصدی نیازمند ۲۰۰ همت منابع مالی هستیم که دستیابی به آن تا پایان این برنامه از طریق منابع درنظرگرفتهشده در بودجه غیرممکن است. اما تامین این منابع مالی، از محل فعالیت شرکتهای دانشبنیان و رشد فروش آنها و به عبارت بهتر، تمرکز منابع حاصل از رشد فروش شرکتهای دانشبنیان امکانپذیر خواهد بود. مجموع گردش مالی این شرکتها به مراتب بیش از ۲۰۰ همتی است که برای رشد سهم اقتصاد دانشبنیان از تولید ناخالص داخلی نیاز داریم.
نخستین بانک تخصصی دانشبنیان ذیل صندوق نوآوری تاسیس میشود
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه خلاقیت و نوآوری میتواند در شرایط بحران به کمک کشور بیاید، گفت: بانک مرکزی به تازگی بخشنامهای را ابلاغ کرده که بانکهای تخصصی با سرمایه ۲۰۰ همت شکل بگیرند. در همین راستا، ما نخستین بانک تخصصی دانشبنیان را تاسیس خواهیم کرد تا منابع مالی حاصل از فروش شرکتهای دانشبنیان را در داخل زیستبوم متمرکز کنیم. این بانک با مدل نئوبانک (بانک بدون شعبه بر بستر پلتفرم) فعالیت خواهد کرد و به دنبال تمرکز منابع در این حوزه است.
نورالهزاده درباره راهکار سوم برای توسعه حوزه دانشبنیان گفت: با اعمال برخی محدودیتها بر فعالیت فینتکها و لندتکها، میتوانیم نیروهای جوان این حوزه را از طریق سندباکس به صندوق نوآوری هدایت کنیم تا ذیل بانک تخصصی به فعالیت بپردازند.
وی افزود: علاوه بر آن، از طریق توکنیزه کردن داراییها میتوانیم صنایع و معادن را تامین مالی کنیم، به شرطی که بانک مرکزی با همکاری صندوق نوآوری و معاونت علمی، مجوز این کار را بدهد.
رشد دانشبنیانها از مسیر توسعه ابزارهای نوین میگذرد
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر ضرورت توسعه ابزارهای نوین مالی در این صندوق، گفت: انتشار «اوراق توسعه فناوری» در قالب اوراق گواهی سپرده خاص بانکی یکی از ابزارهایی است که منابع مالی را به سمت دانشبنیانها هدایت میکند. از طرفی، انتشار اوراق از طریق بازار سرمایه راهکار دیگری است که موجب هدایت سرمایهها به این حوزه میشود.
