  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۵

کشته و زخمی شدن ۸۹ نفر زیر دست و پا در هند

کشته و زخمی شدن ۸۹ نفر زیر دست و پا در هند

در جریان برگزاری یک تجمع سیاسی در هند، ۸۹ نفر زیر دست و پا کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، سنتیل بالاجی نماینده مجلس ایالتی تامیل نادو، امروز شنبه اعلام کرد که در پی ازدحام جمعیت در جریان تجمعی که توسط ویجی، بازیگر و سیاستمدار تامیل، در ایالت تامیل نادو در جنوب هند برگزار شد، تعداد زیادی از مردم کشته و زخمی شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، در این حادثه دست کم ۳۱ نفر جان خود را از دست داده و ۵۸ نفر دیگر در بیمارستان بستری شده‌اند.

روزنامه «هندو» گزارش داد که جمعیت زیادی برای این اجتماع که بخشی از سفر ایالتی ویجی برای حزب سیاسی‌اش، تامیلگا وتری کازهاگام است، گرد هم آمده بودند که حادثه رخ داد.

در این حادثه که بر اثر هجوم جمعیت زیاد رخ داد، تعدادی از مردم زیر دست و پا ماندند.

کد خبر 6603894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها