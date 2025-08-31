۱۱ کشته و ۱ مفقود در پی بارش باران و رانش زمین در کشمیر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، رگبار و رانش زمین مناطق ریسی و رامبان را که هر دو در جنوب سرینگر واقع شده‌اند، درنوردید.

یک مقام رسمی گفت: اوایل امروز در روستای کارارا از منطقه ریسی، هفت عضو یک خانواده پس از رانش زمین ناشی از بارش شدید باران که خانه آنها را با خاک یکسان کرد، زنده به گور شدند. روستاییان اجساد را پیدا کرده‌اند.

در حادثه دیگری، چهار نفر در پی رگبار باران در روستای راجگاد از منطقه رامبان کشته و یک نفر مفقود شد.

حوادث روز شنبه جدیدترین مورد از سلسله فجایعی بود که اخیراً در طول فصل بارندگی در این منطقه رخ داده است.

هفته گذشته، باران‌های شدید در این منطقه باعث جاری شدن سیل و ایجاد موجی از ویرانی شد که جان حداقل ۴۱ نفر را گرفت و خسارات زیادی به زیرساخت‌ها وارد کرد.