  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

۱۱ کشته و ۱ مفقود در پی بارش باران و رانش زمین در کشمیر

۱۱ کشته و ۱ مفقود در پی بارش باران و رانش زمین در کشمیر

مقامات کشمیر روز یکشنبه اعلام کردند که پس از بارش‌های تازه روز گذشته که باعث رانش زمین در کشمیر تحت کنترل هند شد، حداقل ۱۱ نفر کشته و یک نفر مفقود شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، رگبار و رانش زمین مناطق ریسی و رامبان را که هر دو در جنوب سرینگر واقع شده‌اند، درنوردید.

یک مقام رسمی گفت: اوایل امروز در روستای کارارا از منطقه ریسی، هفت عضو یک خانواده پس از رانش زمین ناشی از بارش شدید باران که خانه آنها را با خاک یکسان کرد، زنده به گور شدند. روستاییان اجساد را پیدا کرده‌اند.

در حادثه دیگری، چهار نفر در پی رگبار باران در روستای راجگاد از منطقه رامبان کشته و یک نفر مفقود شد.

حوادث روز شنبه جدیدترین مورد از سلسله فجایعی بود که اخیراً در طول فصل بارندگی در این منطقه رخ داده است.

هفته گذشته، باران‌های شدید در این منطقه باعث جاری شدن سیل و ایجاد موجی از ویرانی شد که جان حداقل ۴۱ نفر را گرفت و خسارات زیادی به زیرساخت‌ها وارد کرد.

کد خبر 6575774

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها