جان باختن دست کم ۱۱ نفر در پی رانش زمین در کشمیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، در پی وقوع رگبار شدید و رانش زمین در دو ناحیه «ریاسی» و «رامبن» در کشمیر تحت کنترل هند، دست کم ۱۱ نفر جان باختند.

به گفته مقامات، در این حادثه همچنین دو نفر نیز مفقود شده‌اند. به گفته یکی از مقامات پلیس، در روستایی در ناحیه ریاسی، هفت نفر از اعضای یک خانواده کشته شدند.

مقامات می‌گویند که عملیات امداد و نجات همچنان برای یافتن مفقودین ادامه دارد.

بارندگی‌های شدید چند هفته اخیر در این منطقه، خرابی‌های زیادی به بارو آورده و شمار قربانیان از ۸۰ نفر عبور کرده است و بیش از ۳۰ نفر نیز مفقود هستند.

ده‌ها ساختمان خسارت دیده و جاده‌های اصلی زیر آب رفته‌ و بسیاری از مناطق کم‌ارتفاع به دلیل جاری شدن سیل، ویران شده‌اند.