هشدار امارات و موسسه یهودی به ترامپ درباره خطرات الحاق کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، پایگاه خبری «اکسیوس» آمریکا گزارش داد که امارات متحده عربی به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد که هرگونه اقدام برای الحاق کرانه باختری به اسرائیل می‌تواند به توافقات ابراهیم آسیب بزند.

از سوی دیگر، آکسیوس اعلام کرد که مقامات اسرائیلی نیز فاش کرده‌اند که مارکو روبیو، وزیر امورخارجه آمریکا در نشست‌های خصوصی اشاره کرده بود که دولت ترامپ مانع از الحاق کرانه باختری به اسرائیل نخواهد شد.

هشدار سازمان یهودی آمریکایی نسبت به طرح‌های اسموتریچ

از سوی دیگر، شبکه الجزیره قطر نیز گزارش داد که سازمان یهودی آمریکایی «جی استریت» با صدور بیانیه‌ای طرح «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی اسرائیل برای الحاق کرانه باختری را تهدید و عامل تضعیف فرصت‌های صلح دانست.

این سازمان هشدار داد که اسموتریچ با اقدامات خود اسرائیل را به سمت «سقوط و نابودی» سوق می‌دهد.

به گفته «جی استریت»، هدف اصلی پروژه الحاق کرانه باختری به اسرائیل، محروم کردن ملت فلسطین از حق تعیین سرنوشت است.