۶۷۳۴ دانش آموز برای دریافت کتاب تاکنون اقدامی نکرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد رمضانی گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید، ۱۵۹ هزار و ۹۳۸ دانش‌آموز استان در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی برای دریافت کتاب‌های درسی ثبت‌نام کرده‌اند.

وی اظهار کرد: از این تعداد، ۱۵۳ هزار و ۵۹۳ دانش‌آموز پیش‌سفارش کتب درسی خود را نهایی کرده‌اند و ۶ هزار و ۷۳۴ دانش‌آموز هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند.

معاون توسعه، پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند توزیع کتب درسی در استان بیان کرد: ۱۱ شهریورماه کتاب‌های درسی از مناطق آموزش و پرورش به مدیران مدارس تحویل داده شد و از ۱۶ شهریور، فرآیند تحویل آن‌ها به دانش‌آموزان توسط مدیران مدارس آغاز شده است.

وی تأکید کرد: هدف از ساماندهی ثبت‌نام و توزیع متمرکز کتاب‌های درسی، دسترسی به موقع دانش‌آموزان به منابع آموزشی و آغاز سال تحصیلی بدون دغدغه است.

رئیس کارگروه اطلاع‌رسانی پروژه مهر آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست از اجرای پویش‌های فرهنگی و اجتماعی و جریان‌سازی رسانه‌ای هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد.

سید ولی موسوی نژاد با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در تقویت مشارکت مردمی گفت: پویش «اولیا همراه شو با شادی مدرسه» با هدف افزایش همدلی خانواده‌ها و ایجاد نشاط در فضای مدارس برگزار می‌شود و تلاش می‌کنیم با مشارکت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بازتاب گسترده‌ای در سطح استان داشته باشد.

وی افزود: نشست‌های خبری و جلسات اطلاع‌رسانی با مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی نیز در دستور کار قرار دارد تا ابعاد مختلف پروژه مهر به‌صورت شفاف و مستمر در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

رئیس کارگروه اطلاع‌رسانی پروژه مهر خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌های تجهیزاتی، همه توان خود را برای ایجاد فضایی پویا و شفاف در انعکاس فعالیت‌های آموزش و پرورش به‌کار خواهیم گرفت.