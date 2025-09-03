نرجس نیازمند: احیای بافت تاریخی قم نیازمند بودجه و همکاری مسئولان است نرجس نیازمند در گفتگو با خبرنگار مهر، پیشنهاد ایجاد یک مسیر تاریخی-معنوی یکپارچه در قم را ارائه داد و گفت: این مسیر میتواند از گنبد سبز گلزار علی بن جعفر (ع) یا حرم حضرت موسی مبرقع (ع) آغاز شود و در مسیر بیتالنور، بازار و سایر مراکز فرهنگی و بافت تاریخی مرکز شهر ادامه یابد.
وی تأکید کرد: این مسیر تنها یک مسیر گردشگری نیست، بلکه فرصتی برای افزایش ماندگاری زائران، ارتقای درآمد مردم، ایجاد هویت بصری و فرهنگی شهر است که البته برای موفقیت این طرح نیازمند برنامهریزی و تخصیص بودجه ویژه در سطح ملی و استانی هستیم.
عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: با همت شهرداری، میراث فرهنگی و حمایت مسئولان میتوانیم قم را به شهری تبدیل کنیم که فضاهای زیارتی آن به طور کامل توسط زائران شناخته شود، زمان ماندگاری آنان در شهر افزایش یابد و مقصدی برای بازدید از فضای تاریخی، معنوی و حتی طبیعت زیبای آن باشد.
نیازمند تأکید کرد: برنامهریزی دقیق و جامع برای این مسیر، کلید تحقق اهداف فرهنگی و گردشگری شهر است و تنها با همکاری همه دستگاههای مرتبط امکانپذیر خواهد بود.
وی با تاکید بر اهمیت احیای بافت تاریخی این شهر، گفت: در طول یک سال گذشته، دو بازدید تخصصی از سرای ملأ حسین و محیط اطراف آن انجام شد که نشاندهنده اهمیت این مجموعه تاریخی در برنامههای شهری است، اما روند مرمت به دلیل محدودیت بودجه کند پیش میرود و موجب نارضایتی برخی کسبه شده است.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به بودجه اندک سازمان میراث فرهنگی برای بازسازی و مرمت ابنیه تاریخی و گستردگی بافت تاریخی قم تصریح کرد: با منابع چند میلیاردی فعلی، امکان اجرای پروژههای جامع فراهم نمیشود و این محدودیتها کار احیای تاریخی را دشوار کرده است.
نیازمند تأکید کرد: اگر شهرداری، مسئولان استانی و بودجههای ملی در کنار میراث فرهنگی قرار نگیرند، بسیاری از فضاهای تاریخی قم در معرض تخریب و فراموشی خواهند بود و سرعت در تصمیمگیری و اجرای پروژهها، به اندازه موضوع مالی حیاتی است.
وی گفت: گاهی یک اقدام کوچک مانند رفع مشکلات زیرساختی یا بهسازی پیادهروها میتواند نارضایتی ساکنان و کسبه را برطرف کند و فضایی را که مردم مشتاقانه برای دیدن آن میآیند، زنده نگه دارد. ن
