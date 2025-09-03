بازار تاریخی دامغان مرمت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبر پور شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی میراث فرهنگی دامغان از آغاز مرحله جدید پروژه مرمت بازار تاریخی دامغان خبر داد.

وی افزود: فاز جدید مرمت بازار تاریخی دامغان به‌صورت تخصصی بر روی احیای گنبدها و طاق‌های این بنای ارزشمند تاریخی متمرکز است.

رئیس میراث فرهنگی دامغان بیان کرد: برداشتن لایه‌های فرسوده و پاک‌سازی درزها از مراحل ابتدایی مرمت گنبدهای فرسوده است و برای افزایش مقاومت و استحکام گنبدها و جلوگیری از ترک‌های احتمالی در آینده، یک توری پلاستیکی بر روی سطح اجرا می‌شود.

اکبرپور تصریح کرد: دوغاب ریزی با گچ سنتی و اجرای غوره‌گل و کاه‌گل حفاظتی که جزئی از مصالح بومی و اصیل این بنا است برای عایق‌بندی و حفاظت کامل گنبدها در برابر رطوبت و عوامل جوی، از دیگر اقدامات پیش بینی شده است.