فعالیت فرهنگی در حوزه نماز باید از سنین کودکی آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، آرش لهونی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ نماز با قدردانی از زحمات مسئولان و اعضای ستاد در سال گذشته، هفته وحدت را به همه فعالان این حوزه تبریک گفت و از تلاش‌های آنها تقدیر کرد.

لهونی با اشاره به ضرورت فعالیت فرهنگی در حوزه نماز، اظهار کرد: باید از همان دوران کودکی، حتی قبل از سن تکلیف، فعالیت‌های آموزشی و تربیتی در زمینه نماز آغاز شود و آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه جوانان باید نقش اصلی در این مسیر ایفا کنند.

وی افزود: معاونت ورزش و جوانان نیز می‌تواند با بهره‌گیری از ورزشکاران به عنوان الگو برای نوجوانان و جوانان، اثرگذاری برنامه‌ها را افزایش دهد و حضور فعال همه مسئولان و مدیران در اجرای برنامه‌ها ضروری است و کارهای کلیشه‌ای و اجباری تأثیری نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه کارهای کلیشه‌ای پاسخگوی جذب افراد جامعه به سمت نماز نیست گفت: باید در حوزه فرهنگ کار درست شکل گیرد تا نوجوانان و جوانان با عشق و علاقه وارد عرصه‌های فرهنگی دینی به ویژه نماز شوند.

استاندار کردستان با تأکید بر ایجاد انگیزه و علاقه‌مندی در کارکنان برای حضور در نماز جماعت گفت: اجرای برنامه‌ها باید به گونه‌ای باشد که افراد با عشق و علاقه در نماز شرکت کنند، نه اینکه به زور ملزم شوند.

لهونی از همه اعضای ستاد و شرکت‌کنندگان جلسه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد؛ با همکاری یکدیگر، عملکرد مثبت و خروجی مؤثری در حوزه ترویج فرهنگ نماز به دست آید.